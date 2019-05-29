شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط متغاضية عن الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار لأول مرة في ثلاثة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط خلال الجلسة الآسيوية لنشهد توالي ارتداد خام نيمكس من الأعلى لها منذ مطلع أيار/مايو واستأنف خام برنت الارتداد من الأعلى لها منذ 26 من نيسان/أبريل متغاضية عن انخفاض مؤشر الدولار للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأعلى له منذ 16 من أيار/مايو من عام 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً وفي ظلال تسعير الأسواق للحرب التجارية القائمة بين واشنطون وبكين.

وفي تمام الساعة 04:13 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم 15 تموز/يوليو 0.93% لتتداول عند مستويات 58.51$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 59.07$ للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسلم 15 تموز/يوليو 0.59% لتتداول عند 69.65$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 70.05$ للبرميل، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى مستويات 97.92 مقارنة بالافتتاحية عند 97.93.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 6 مقابل 3 في نيسان/أبريل، ويأتي ذلك قبل ساعات من الكشف عن القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول والتي قد تعكس اتساع أكبر اقتصاد في العالم 3.1% مقارنة بالقراءة الأولية السابقة التي أشارت لنمو 3.2% خلال الربع الفصلي الماضي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع الأسبوع أفادت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الصين يمكن أن تتوقع مواجه المزيد من الرسوم الجمركية على صادراتها لبلاده، موضحاً أن واشنطون أعدت بالفعل قائمة من السلع الصينية بقيمة 300$ مليار، مضيفاً أن إدارته لا تقترب من التوصل لاتفاق مع بكين، ويذكر أن كل من الولايات المتحدة والصين رفعوا التعريفات الجمركية على سلع بعضهم البعض إلى 25% من 10% في تصعيد للحماية التجارية.

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على الصعيد الأخر، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع التقرير التي تطرقت لكون إنتاج روسيا من النفط انخفض خلال الفترة من مطلع الشهر الجاري وحتى يوم الأحد الماضي إلى 11.126 مليون برميل يومياً أو 6% عن ما كان عليه في نيسان/أبريل، وذلك نظراً لتوقف الإمدادات النفطية من قبل ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً عبر خط أنابيب دروجبا الواصل إلى أوروبا والذي يعد ضمن خطوط أنابيب ترانسنفت بسبب النفط الملوث.

وفي سياق أخر، أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية ارتفاع واردات أكبر مستورد للنفط عالمياً من النفط السعودي 43% في نيسان/أبريل إلى 1.53 مليون برميل يومياً مقابل 1.07 مليون برميل يومياً في الشهر ذاته من العام الماضي، لتحل بذلك المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج عالمياً للنفط وأكبر منتج لدى منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وأكبر مصدر للنفط عالمياً ولدى أوبك، المرتبة الأولى في قائمة موردي النفط للصين.

وجاءت روسيا في المرتبة الثانية مع ارتفع صادراتها النفطية إلى 1.49 مليون برميل يومياً مقابل 1.35 مليون برميل في نيسان/أبريل من 2018، وفي نفس السياق، ارتفعت واردات الصين من النفط الإيراني إلى 789.137 ألف برميل يومياً وذلك مقابل 541.1 ألف برميل يومياً في آذار/مارس الماضي وسط قيام الشركات هناك بزيادة مشترياتها من النفط الإيراني قبل انتهاء الإعفاءات الأمريكية من العقوبات على قطاع النفط الإيراني.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز والذي تم الكشف عنه يوم الجمعة الماضية، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة للأسبوع الثالث على التوالي، مع انخفاضها بواقع 5 منصات إلى إجمالي 797 منصة خلال الأسبوع المنقضي في 24 من أيار/مايو، ويذكر أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط شهد مؤخراً ارتفاعاً لمستوى قياسي جديد والذي يعد الأعلى له على الإطلاق عند 12.3 مليون برميل يومياً.