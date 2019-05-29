شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل التداولات سلبية وسط القلق من التوترات التجارية بين واشنطون وبكين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثالث جلسات الأسبوع على اللون الأحمر لتلحق بنظيرتها الأمريكية اليوم الأربعاء في ظلال تسعير الأسواق للحمائية التجارية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية مع العديد من البلدان العالمية وبالأخص الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، الأمر الذي يثقل على شهية لدى المستثمرين في الأسواق المالي العالمية.

هذا وقد تابعنا الاثنين الماضي أفادت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الصين يمكن أن تتوقع مواجه المزيد من الرسوم الجمركية على صادراتها لبلاده، موضحاً أن واشنطون أعدت بالفعل قائمة من السلع الصينية بقيمة 300$ مليار، مضيفاً أن إدارته لا تقترب من التوصل إلى اتفاق تجاري مع بكين، ويذكر أن كل من الولايات المتحدة والصين رفعوا التعريفات الجمركية على سلع بعضهم البعض إلى 25% من 10% في تصعيد للحماية التجارية بينهم.

ونود الإشارة، لكون تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب جاءت خلال زياراته لثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد كل من الولايات المتحدة والصين، ضمن زيارة دولية تستمر أربعة أيام لليابان بدأت في مطلع هذا الأسبوع وأعرب في مستهلها خلال مؤتمر صحفي مشترك له مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن آماله في الإعلان عن اتفاق تجاري لبلاده مع اليابان قريباً.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.82% ليخسر 12.79 نقطة ويصل إلى المستوى 1,538.20، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 1.11% ليخسر هو الأخر 236.27 نقطة ويصل إلى المستوى 21,023.87.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً هي الأخرى خلال تداولات الجلسة، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.57% ليخسر 21.01 نقطة ويصل إلى المستوى 3,651.25، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.26% ليخسر هو الأخر 7.43 نقطة ويصل إلى المستوى 2,902.48.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.43% ليخسر 118.60 نقطة ويصل إلى المستوى 27,272.21، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.28% ليخسر هو الأخر 26.20 نقطة ويصل إلى المستوى 2,022.63.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.53% ليخسر 53.55 نقطة ويصل إلى المستوى 10,069.77، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 0.82% ليخسر هو الأخر 53.03 نقطة ويصل إلى المستوى 6,386.30.