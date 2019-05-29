شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار النيوزيلندي يستأنف الارتداد من الأدنى له في سبعة أشهر أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأدنى له منذ 26 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:24 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.02% إلى مستويات 0.6542 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6540، بعد أن حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6552، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 0.6539.

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هذا وقد تابعنا كشف بنك نيوزيلندا الاحتياطي عن التقرير النصف سنوي للاستقرار المالي، وذلك قبل أن نشهد عقد محافظ البنك المركزي النيوزيلندي أدريان أور مؤتمراً صحفياً حيال تقرير الاستقرار المالي في ولنجتون، وصدور قراءة مؤشر الثقة بالأعمال من قبل مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية والتي أوضحت تقلص التراجع إلى ما قيمته 32.0 مقابل 37.5 في نيسان/أبريل الماضي.

وصولاً إلى إدلاء محافظ بنك نيوزيلندا الاحتياطي أور بشهادته حيال التقرير أمام لجنة الاختيار للبرلمان النيوزيلندي والذي نوه من خلالها لكون المخاطر الاقتصادية التي يلوح في الآفاق لا تزال مرتفعة، وجاء ذلك عقب أعطاء التقرير أشارات متضاربة، مع امتنع المركزي النيوزيلندي عن تغير نسبة القروض إلى القيمة وإبقائه على التطلع الاقتصادية دون تغير متغاضياً عن تفاقم الحمائية التجارية بين واشنطون وبكين أكبر شريك تجاري لولنجتون.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 6 مقابل 3 في نيسان/أبريل، ويأتي ذلك قبل ساعات من الكشف عن القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول والتي قد تعكس اتساع أكبر اقتصاد في العالم 3.1% مقارنة بالقراءة الأولية السابقة التي أشارت لنمو 3.2% خلال الربع الفصلي الماضي.