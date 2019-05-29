شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 29-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 4791 نقطة، ملامسا لخط اتجاهه الهابط قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة، ولا تعكس المؤشرات الفنية أي إشارات ذات أهمية، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر تراجعات قد تصل به لمستوى الدعم 4600 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 4850 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 29-05-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.