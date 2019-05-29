شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) يقترب من مقاومة قوية -تحليل صباحي- 29-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع نهاية تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 2607 نقطة، مقتربا من مستوى المقاومة الحالي عند 2630 نقطة، حيث يقابل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي نتوقع ان يساهم في دفع المؤشر لاسفل لمستوى الدعم 2510 نقطة مرة أخرى خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 2630 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) يقترب من مقاومة قوية -تحليل صباحي- 29-05-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.