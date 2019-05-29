شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تتحول نحو الهبوط متأثرةً بتصريحات "ترامب" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم وتخلصت من المكاسب التي حققتها في بداية الجلسة حيث طغت المخاوف بشأن الحرب التجارية بعد تصريحات الرئيس "دونالد ترامب" على الأجواء في الأسواق.



وأفاد "ترامب" بأن الإدارة الأمريكية لا تقترب من التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين على عكس التصريحات الإيجابية السابقة التي كان يطلقها بالأسواق.



وأكد "ترامب" أن الصين يمكن أن تتوقع مواجهة المزيد من الرسوم الجمركية على صادراتها للولايات المتحدة مشيراَ إلى أن واشنطن أعدت بالفعل قائمة من سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار.



وأظهرت بيانات صادرة اليوم أن مؤشر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة الصادر عن "كونفرنس بورد" ارتفع إلى 134.1 نقطة في الشهر الجاري بينما توقع محللون ارتفاعه إلى 130.1 نقطة.

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وعلى صعيد التعاملات بسوق النفط، ارتفع سعر "ويست تكساس" بنسبة 0.9% وأغلق عند 59.14 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 59.5 دولار وأقل سعر عند 58.1 دولار.



واستقر "برنت" العالمي عند 70.11 دولار للبرميل، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 70.59 دولار وأقل سعر عند 69.58 دولار.



وفي ختام التعاملات، هبط "داو جونز" بنسبة 0.9% (ما يعادل 238 نقطة) إلى 25347 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 25717 نقطة وأقل مستوى عند 25342 نقطة.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.4% (ما يعادل 29 نقطة) إلى 7607 نقاط، وسجل أعلى مستوى عند 7693 نقطة وأقل مستوى عند 7603 نقاط.



وانخفض "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.8% (ما يعادل 23 نقطة) إلى 2802 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 2840 نقطة وأقل مستوى عند 2801 نقطة.