شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر وبيانات: صادرات إيران النفطية تهبط إلى 400 ألف برميل في مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت بيانات الناقلات ومصدران بقطاع النفط أن صادرات إيران من الخام هبطت كثيرا في مايو إلى نحو 400 ألف برميل يوميا، بعدما شددت الولايات المتحدة القيود على مصدر الدخل الرئيسي لطهران.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران في نوفمبر، بعدما انسحبت من الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين طهران وست قوى عالمية، وبهدف وقف مبيعات إيران من النفط بالكامل، أنهت واشنطن هذا الشهر إعفاءات من العقوبات كانت منحتها لبعض مستوردي الخام الإيراني.

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ورغم ذلك، صدرت إيران نحو 400 ألف برميل يوميا منذ بداية الشهر الحالي، وفقا لبيانات من رفينيتيف أيكون ومصدران بالقطاع يتتبعان التدفقات، وهو ما يقل عن نصف وتيرة أبريل ومعظم هذا الخام يتجه إلى آسيا.

وأدى هبوط الصادرات إلى تقلص المعروض في السوق وتعزيز الأسعار، فضلا عن الانخفاض الشديد في إيرادات إيران، وتمثل قلة المعلومات حول معدل تدفق الشحنات بالضبط مشكلة لأعضاء أوبك وحلفائها، المقرر أن يجتمعوا في يونيو لتحديد سياسة إنتاج النفط.

وقال أحد المصدرين "أتوقع صادرات بنحو 400 ألف برميل يوميا"، وهو ما يمثل زيادة عن نحو 250 ألف برميل يوميا في الأسبوعين الأولين من الشهر وذكر المصدر الثاني أن صادرات مايو قد تصل إلى 500 ألف برميل يوميا.