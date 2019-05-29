شكرا لقرائتكم خبر عن منتجعات شرم الشيخ جاهزة لاستقبال عيد الفطر.. والسياحة العربية ترفع نسب الإشغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت فنادق ومنتجعات شرم الشيخ جاهزيتها لاستقبال الوفود السياحية احتفالاً بعيد الفطر المبارك والذى يحل الثلاثاء القادم، حيث ستشهدت المدينة توافد عدد من الوفود من جنسيات عربية مختلفة للتمتع بالمدينة الساحرة وطبيعتها الخلابة وممارسة الرياضات المائية التى تشتهر بها.

وأكد إيهاب عبد العال عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات أن شرم الشيخ لها النصيب الأكبر من السياحة العربية وهذا يرجع إلى وجود خطوط طيران مباشر للمدينة، حيث يوجد خطوط طيران من جدة لشرم الشيخ وكذلك من الكويت والإمارات، مشيرا إلى أن السعودية لازالت تحتل المرتبة الأولى فى الأسواق العربية المصدرة للسياحة لمصر، تليها الكويت.

وفى الإطار نفسه، كشف مؤشر الحجز الإلكترونى لموقع "بوكينج" عن ارتفاع نسب حجوزات الفنادق والمنتجعات السياحية بشرم الشيخ خلال فترة الأعياد حيث أوضح المؤشر أن الحجوزات أرتفعت بنسبة 30% خلال هذه الأيام.

ويبلغ متوسط سعر الأربعة ليالى للغرفة لشخص واحد فى منتجعات شرم الشيخ من 4000 آلاف جنيه كحد أدنى وتتخطى الـ20 ألف فى بعض المنتجعات وفقًا لدرجة الفندق السياحية، فى حين كثفت شركات السياحة برامجها السياحية لفترة الأعياد، حيث قدمت رحلات بأسعار مخفضة لمنتجعات شرم الشيخ وغيرها من المقاصد السياحية.