شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29 -5-2019 فى سوق الصاغة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف نادي نجيب عضو شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة التجارية، أن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29 -5-2019 فى سوق الصاغة سجلت استقرارا ملحوظا لجميع الأعيرة، حيث بلغ سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر شعبية في مصر 602 جنيه للجرام، بالتزامن مع ثبات أوقية الذهب.

وأضاف نجيب في تصريح لـ"الخليج 365"، أن سعر الذهب عيار 18 سجل اليوم 516 جنيها، فيما بلغ الذهب عيار 24 حوالي 688 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 6816 جنيها.

وأشار عضو شعبة الذهب، إلى ارتفاع سعر أوقية الذهب مازال يتراوح بين 1284 دولار إلى 1283 دولار، لافتاً إلى أن هبوط سعر الدولار في مصر أكثر من 15 قرشا أحدث حالة توازن فى السوق.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيها واحدا.

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ويقدم ”الخليج 365” خدمة لقرائه ومتابعيه تحديثا دوريا وفوريا ولحظيا لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر.

أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب، وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمية، إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازية للدولار والسوق المصرفية.