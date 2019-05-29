البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع. وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 14033 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 2125 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 17449 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 604 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 1542 نقطة.

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