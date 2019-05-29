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شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر لم يستطع الحفاظ على مكاسبه – تحليل – 29-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم فايزر PFIZER INC (PFE) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 42.45 ، ارتد منه انخفاضاً ليحول مكاسبه تلك إلى خسائر في نهاية التداولات ، كمحاولة منه لتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، وليغلق على انخفاض بلغت نسبته -0.12% بما يعادل -0.05 نقطة ، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع تأثره باختراق خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق .
ولهذا نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 41.63 ، ليستهدف مستوى المقاومة 43.70 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه
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