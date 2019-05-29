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شكرا لقرائتكم خبر عن أدوبي يبدأ باستعادة تعافيه – تحليل – 29-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم أدوبي سيستم - ADOBE INC- (ADBE) ارتفاعه في آخر جلساته ، وذلك على اثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي ، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر ، ليحقق أرباحاً في آخر جلساته بلغت نسبتها 1.27% بما يعادل 3.48 نقطة ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 277.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 291.69 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
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