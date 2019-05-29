اي إم دي يكتسي باللون الأخضر – تحليل – 29-05-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم اي إم دي ADVANCED MICRO DEVICES INC (AMD) ارتفاعاً في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 9.80% بما يعادل 2.59 نقطة ، ليهاجم بذلك مستوى المقاومة المهم 29.85 ، وسط تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، مع تواصل الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 29.85 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 33.50 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
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