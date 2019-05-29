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شكرا لقرائتكم خبر عن آي بي إم يستعد لكسر دعمه الحالي – تحليل – 29-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك وسط سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليصل بهذا الانخفاض إلى الاستناد لمستوى الدعم المحوري 130.28 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 105.88 إلى 145.32) ، أمام محاولته تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 130.28 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 125.58 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط
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