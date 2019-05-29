شكرا لقرائتكم خبر عن ماكدونالدز يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل – 29-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم ماكدونالدز - MCDONALD'S CORPORATION- ( MCD ) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، عن طريق بحثه لقاع صاعد ، في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير ، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر .

Advertisements

ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 204.18 ، طيلة ثبات الدعم 193.30 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه