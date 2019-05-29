شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الداش كوين يستأنف الارتفاع – تحليل - 29-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الداش كوين تداولات إيجابية جيدة يوم أمس ليبتعد عن مستوى 165.73، مما يدعم استمرار التوقعات بالاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، والذي يتواجد هدفه التالي عند 176.65، مع الإشارة إلى أن اختراق هذا المستوى سيفتح الطريق أمام استهداف حاجز 200.00 دولار على المدى القريب. وبالتالي، سيبقى الميل الصاعد مرجحاً خلال الفترة القادمة بشرط الثبات فوق مستوى 159.00. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 165.00 والمقاومة 180.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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