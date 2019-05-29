شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللايتكوين ضمن نموذج استمراري – تحليل - 29-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تنحصر تداولات سعر اللايتكوين الأخيرة داخل نموذج علم مثلثي صاعد موضح بالصورة، مما يعني بأن اختراق 115.30 سيقدّم حافز إيجابي جيد يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يقدم إشارة تقاطع إيجابي ننتظر أن تساهم بتحقيق الاختراق المطلوب.

وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 107.05.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 110.00 والمقاومة 125.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد