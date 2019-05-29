شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يكسر الدعم – تحليل - 29-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج اليورو مقابل الدولار من كسر مستوى 1.1180 وأغلق الشمعة اليومية دونه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارة تقاطع سلبي تحفّز السعر على تحقيق مزيد من الانخفاض على المدى اللحظي والقصير، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا الأول الذي يتواجد عند 1.1100.
نشير إلى أن كسر المستوى المستهدف سيدفع السعر نحو 1.1000 كمحطة رئيسية تالية، بينما يمثل الثبات دون 1.1255 شرط مهم لاستمرار الانخفاض المقترح.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1080 والمقاومة 1.1215
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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