شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الداش كوين 29-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر الداش كوين ضغط سلبي ليختبر الدعم الأولي 165.73، وطالما أن السعر فوق 159.00، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، يدعمها المتوسط المتحرك 50، حيث يحصل السعر على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، بانتظار التوجه نحو 200.00 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 165.00 والمقاومة 180.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد