شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 29-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر اللايتكوين محاولات اختراق مقاومة العلم المثلثي الصاعد الذي يظهر بالرسم البياني أعلاه، مما يعزز التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد بقية اليوم، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 128.00، في حين يشترط تحقيقه الثبات فوق مستوى 107.05.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 110.00 والمقاومة 125.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد