الان تتابع انخفاض الاحتياطي السعودي بحوالي 2.97 مليار ريال والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: انخفض الاحتياطي العام للمملكة العربية السعودية خلال شهر نيسان/ ابريل الماضي، بنحو 97ر2 مليار ريال، ليصل إلى 4ر480 مليار ريال مقارنة بشهر آذار/ مارس 2019. وحساب الاحتياطي العام للدولة يحوّل إليه ما يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية.وأظهرت البيانات الصادرة اليوم الاربعاء ارتفاع الحساب الجاري للدولة خلال شهر نيسان/ ابريل الماضي إلى نحو 8ر118 مليار ريال بزيادة قدرها 19 مليار ريال، وذلك مقارنة بشهر آذار/ مارس 2019 .

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