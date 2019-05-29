تراجع أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم الأربعاء

كتب محمد بشاري

تراجعت أسعار العملات الأجنبية، أمام الجنيه المصري، في البنوك في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 29 مايو 2019.

وتراجع سعر اليورو نحو 18.74 جنيها للشراء، و 18.88 جنيها للبيع، وسعر الجنيه الإسترليني نحو 21.24 جنيها للشراء، 21.40 جنيها للبيع.

بينما تراجع سعر الفرنك السويسري عند 16.67 جنيها للشراء، و16.80 جنيها للبيع، وارتفع سعر الـ100 ين الياباني نحو 15.35 جنيه للشراء، و15.48 جنيه للبيع.