شكرا لقرائتكم خبر عن نيكى ينزل لأقل مستوى في أسبوعين مع استمرار النزاع التجاري بين واشنطن وبكين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر نيكي الياباني لأدنى مستوى في أسبوعين عند الإغلاق اليوم الأربعاء حيث تأثرت المعنويات سلبا تجاه الشركات ذات الانكشاف الكبيرعلى الصين مع استمرار النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة.

كما تراجع القطاع المالي بعدما انخفض عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر عام 2017 بفعل المخاطر التي يواجهها النمو العالمي بسبب الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وانخفض نيكي 1.21% ليغلق عند 21003.37 نقطة بعدما تراجع إلى 20884.61 نقطة وهو أدنى مستوى منذ 14 مايو .

وقال شوجي هيراكاوا كبير الخبراء الاستراتيجيين في معهد توكاي طوكيو للأبحاث "قرر المستثمرون العالميون على الأرجح التخلص من الأصول العالية المخاطر نظرا لعدم تغير وضع الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة"، مضيفا أن انخفاض العائد على السندات الدولية أثار حالة من القلق في السوق.

وشهدت البنوك وشركات التأمين موجة بيع بعدما انخفضت عوائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر عام 2017. ونزل سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 1.4% وتراجع سهم مجموعة سوميتومو ميتسو المالية 1.2% وانخفض سهم داي إيتشي لايف هولدنجز 1.7%.

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وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأسبوع الحالي إنه "غير مستعد بعد" لإبرام اتفاق مع الصين على الرغم من أنه يتوقع إمكانية التوصل لاتفاق مستقبلا.

وتراجعت أسهم الشركات ذات الانكشاف الكبير على الصين ونزل سهم كوماتسو لصناعة معدات البناء 1% وانخفض سهم ياسكاوا إلكتريك لصناعة ماكينات المصانع الآلية 2.9 % وتراجع سهم شيسيدو لمستحضرات التجميل 3.6%.

ومن ضمن الأسهم الصاعدة، ارتفع سهم سيتيزين ووتش 0.6% بعدما قالت الشركة إنها ستعيد شراء ما يصل إلى 2.2% من أسهمها بقيمة ثلاثة مليارات ين.

وتراجعت جميع القطاعات الفرعية على المؤشر توبكس باستثناء اثنين وفاق عدد الأسهم الهابطة تلك الصاعدة بواقع 1541 إلى 521 وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.94% إلى 1536.41 نقطة.