أراضي دبي توقع اتفاقية ترخيص استخدام نظام الرهن الإلكتروني مع بنك المشرق

دبي - الخليج 365 :

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن توقيع اتفاقية ترخيص استخدام نظام الرهن الالكتروني مع بنك المشرق، حيث تم التوقيع عليها من قبل كل من سعادة سلطان بن بطي بن مجرن مدير عام الدائرة وأرشد خان ممثلاً عن بنك المشرق .

وقال سعادة سلطان بطي بن مجرن: "جاء تطوير وإطلاق نظام الرهن الإلكتروني الجديد في إطار جهودنا المتواصلة لتعزيز تطبيقات وأنظمة الأتمتة في معاملاتنا، للحد من المعاملات الورقية وعدد المراجعين. ونتوقع أن يسهم تطبيق تقنيات البلوك تشين إلى خفض أعداد المراجعين إلى مستويات عالية جدًا تتناغم مع النسب التي حددتها حكومة دبي للدوائر الحكومية. إننا في الدائرة نحرص على دعم توجهات القيادة الرشيدة واستراتيجيتها الهادفة لجعل دبي المدينة الأذكى في العالم".

وكانت دائرة الأراضي والأملاك في دبي قد نجحت في تطوير نظام إلكتروني لتسجيل الاجراءات الخاصة بالرهن العقاري يعرف باسم "نظام الرهن الإلكتروني"، وذلك لغرض تسجيل الرهون العقارية وتعديلها، إلى جانب الإجراءات المتعلقة بفكّها. ومن جهة أخرى، أبدى بنك المشرق الذي يعد من أوائل المؤسسات المصرفية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، استعدادًا لاستخدام "النظام" لتسجيل عقود الرهن العقاري للمتقدمين بطلب الخدمة من الدائرة.

وبموجب الاتفاقية الجديدة، يسعى الطرفان إلى هيكلة وتطوير العلاقة التي تربطهما، وتعزيز مصالحهما المشتركة من أجل تحقيق التكامل، وتعزيز التعاون والتنسيق الوثيق بينهما لتحقيق رؤية واستراتيجية حكومة دبي والمصلحة العامة.

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وتعقيباً على توقيع الاتفاقية قال أرشد خان: "يسعدنا الدخول في شراكة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي ودعم مبادرتها الجديدة الموجهة للقطاع العقاري في دبي. إن نظام الرهن الإلكتروني يعكس مساعي حكومة دبي لرقمنة الخدمات، من أجل تقديم خدمات ذكية لكافة المتعاملين. وتهدف هذه الاتفاقية إلى توفير الوقت والجهد من خلال الجمع بين خدمات أراضي دبي وبنك المشرق لفائدة الجميع. وبما أننا شريك استراتيجي للدائرة، تمثل هذه الاتفاقية محطة بارزة أخرى لبنك المشرق، في الوقت الذي نتطلع فيه إلى المزيد من التعاون في المستقبل".

وقال ماجد صقر المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والخدمات العقارية في أراضي دبي: "يحتاج تطبيق نظام الرهن الالكتروني تضافر جهودنا مع البنوك الرائدة في الدولة، وتمثل شراكتنا مع بنك المشرق خطوة مهمة لنجاح المشروع وتحقيق أهدافه، والمساعدة على انتشاره، ليستفيد منه أكبر عدد من المستثمرين. وسنواصل من جانبنا البحث عن أفضل الشركاء، لضمان راحة وسعادة متعاملينا، كما سنستمر في تطوير النظام ودعمه بأحدث التقنيات التي تتطور باستمرار، لمواكبة المستجدات في مجال التسجيل والخدمات العقارية، وسيضمن هذا النظام للمتعاملين رحلة وتجربة متميزة وتقليل عدد الخطوات والزيارات بفضل إنجازها في مكان واحد".

يشار إلى أن أراضي دبي تعتبر من الدوائر الأولى التي أولت اهتماما كبيراً بتقنيات البلوك تشين، وعملت على توظيفها في معاملات البيع والشراء عن بُعد عبر منصاتها الذكية، وكانت مبادرة الرهن الإلكتروني من أهم المبادرات التي أطلقتها الدائرة مؤخرًا في هذا الجانب، وتقوم على إتمام عملية الرهن العقاري بين الأطراف ذات العلاقة بشكل كامل عبر الذكاء الاصطناعي.

ومن المبادرات الذكية الأخرى منصة “دبي ريست” كأفضل تطبيق لاستبدال سندات الملكية الورقية، وتمكين المعاملة الذاتية من دون الحاجة إلى زيارة الدائرة كدعم لمبادرة “دبي 10×” وعلاوة على ذلك يوجد 8 تطبيقات ذكية مختلفة للهواتف المحمولة، و 10 مراكز للخدمة في جميع أنحاء دبي، و 17 مركزًا لأمناء التسجيل في دبي.