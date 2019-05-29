شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات عن تنفيذ شبكة الغاز الطبيعى بالحى الحكومى فى العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يهدف الإسراع بتوصيل الغاز للمشروعات الجديدة إلى تلبية احتياجات التوسع العمرانى المستمر للدولة من خدمات الغاز الطبيعى باعتبارها خدمات حضارية متميزة، وخلال شهر إبريل الماضى تم توقيع بروتوكول تنفيذ شبكة الغاز الطبيعى بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفيما يلى أهم 6 معلومات عن تنفيذ تلك الشبكة والتى كانت كالتالى:

1- التكلفة الإستثمارية 31.5 مليون جنيه لتنفيذ البنية الأساسية اللازمة لتوصيل الغاز الطبيعى إلى مبانى مؤسسات الدولة بالحى الحكومى.

2- من المخطط بدء إطلاق الغاز الطبيعى إلى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة بعد الانتهاء من أعمال تنفيذ البنية الأساسية اللازمة لتوصيل الغاز وفقاً للخطة الزمنية الموضوعة.

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3- تعمل وزارة البترول على إعطاء دفعات لتنفيذ برامج عمل سريعة لتوصيل الغاز الطبيعى إلى كافة المشروعات القومية الحيوية التى تنفذها الدولة حالياً بخطوات سريعة ومنضبطة فى إطار دفع عجلة التنمية الشاملة.

4-مشروع تنفيذ شبكة الغاز الطبيعى للحى الحكومي بالمرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية يستهدف توصيل الخدمة الى مبانى وزارات الحكومة على مساحة 153 فداناً ومبان كبرى مؤسسات الدولة.

5- التعاون المشترك مع وزارة البترول يشمل تنفيذ محطة التبريد بالغاز الطبيعى وتنفيذ شبكة الغاز الرئيسية ومحطة تخفيض ضغط الغاز بالعاصمة الإدارية.

6- مشروع توصيل الغاز الطبيعى للحى الحكومى سيجرى تنفيذه بوتيرة عمل سريعة يتضمن أربعة محاور رئيسية يتم بعضها بالتوازى مع الآخر، حيث تبدأ بإعداد الدراسات والمقايسات اللازمة لبدء الأعمال فى منطقة التنفيذ وتوريد كافة المهمات والمستلزمات اللازمة لإنجاز المشروع مع العمل بالتوازى على إنشاء الخطوط الرئيسية والفرعية بطول 10 و 32 كم لتغذية الحى الحكومى بالغاز الطبيعى، ويتم توفير كافة الكوادر الهندسية والفنية المتخصصة للانتهاء من التنفيذ فى الوقت المحدد مع الحفاظ على أقصى معدلات الأمن والسلامة.