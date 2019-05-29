شكرا لقرائتكم ارتفاع القيمة السوقية للأسهم السعودية الى تريليوني ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 9 ساعات في 28 مايو 2019 - اخر تحديث في 28 مايو 2019 / 18:23

واصل المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) خلال جلسة اليوم (الثلثاء) ارتفاعه لليوم الثاني ليعوض جزء خسائره في الجلسات السابقة صاعد فوق مستوى 8500 نقطة، جاء ذلك نتيجة زيادة الطلب على الأسهم مقارنة بالجلسة السابقة.



وأنهى المؤشر العام جلسة اليوم كاسبا 168.63 نقطة نسبتها 2.02 في المئة وصولا إلى مستوى 8550.90 نقطة في مقابل 8381.97 نقطة أمس، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام إلى 724 نقطة تعادل 9.3 في المئة عند المقارنة بنهاية تعاملات 2018 البالغة 7827 نقطة.

وبالنظر الى الاجماليات، فنجد ارتفاعا في معدلات الاداء بنسب ملحوظة، إذ ارتفعت السيولة المتداولة 679 في المئة الى 29 بليون ريال، في مقابل 3.7 بليون، وصعد عدد الصفقات المنفذة 96 في المئة 217 ألف صفقة في مقابل 111 ألف، ارتفع معها متوسط الصفقة الى 3376 سهما بنسبة 221 في المئة، وارتفعت الكمية المتداولة 528 في المئة الى 732 مليون سهم في مقابل 117 مليون.

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وشهدت جلسة اليوم التداول بأسهم 189 شركة جرى تداول أسهمها، تراجعت أسهم 69 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 107 شركات، واستقرت أسهم 23 شركة، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى تريليون ريال (534 بليون دولار) بزيادة 36 بليون ريال (9.7 بليون دولار) نسبتها 1.85 في المئة.

ونتيجة تحسن الاسعار، استقرت مؤشرات 19 قطاعا من السوق في المنطقة الخضراء، تصدرها مؤشر الاعلام والترفيه بزيادة 6.26 في المئة الى 10275 نقطة، تلاه مؤشر المرافق العامة المرتفع 5.87 في المئة، ثم مؤشر تجزئة الاغذية بزيادة 5.36 في المئة، وبلغت مكاسب مؤشر المصارف 1.66 في المئة، فيما ارتفع مؤشر المواد الاساسية 2.27 في المئة.

وبالنظر الى ابرز الأسهم، فنجد تصدر سهم اسمنت القصيم الاسهم بأكبر زيادة في السعر بلغت 10 في المئة وصولا الى 44.40 ريال من تداول 516 ألف سهم، تلاه سهم اسمنت الشرقية المرتفع 9.6 في المئة الى 27.45 ريال، بينما تكبد سهم المتطورة أكبر خسارة نسبتها 3.55 في المئة الى 11.94 ريال، تلاه سهم الاسمنت السعودي بخسارة 3.54 في المئة.