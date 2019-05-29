شكرا لقرائتكم تراجع أسعار 40 في المئة من الأسهم القطرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض ـ عبده المهدي | منذ 10 ساعات في 28 مايو 2019 - اخر تحديث في 28 مايو 2019 / 17:55

سجلت 40 في المئة من الأسهم القطرية خلال تعاملات اليوم (الثلثاء) تراجعا في أسعارها عند المقارنة بأسعارها أمس ما يعادل 17 شركة من أصل 43 شركة جرى تداول أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 23 شركة أخرى، واستقرت أسعار 3 شركات، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 544 بليون ريال بزيادة 5.1 بليون نستبها 0.96 في المئة.



وبالنظر الى الاجماليات، فنجد ارتفاعا في الاداء، إذ صعدت قيمة الاسهم المتداولة 422 في المئة الى 2.93 بليون ريال في مقابل 562 مليونا وصعدت الكمية المتداولة 485 في المئة الى 112 مليون سهم، في مقابل 19 مليونا، بينما ارتفع عدد الصفقات المنفذة 48 في المئة الى 17326 صفقة في مقابل 11716 صفقة.

وواصل المؤشر العام للبورصة ارتفاعه بنسبة 1.15 في المئة من قيمته، تعادل 113 نقطة، وصولا الى 9896 نقطة في مقابل 9784 نقطة اليوم السابق، لتتقلص خسارة المؤشر منذ مطلع العام الى 3.91 في المئة.

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وأنهى مؤشر قطاع التأمين التعاملات على تراجع نسبته 4.26 في المئة الى 2906 نقاط، تلاه مؤشر العقارات بخسارة 3.39 في المئة الى 1511 نقطة.

وفي المقابل ارتفعت مؤشرات بقية القطاعات، تصدرها مؤشر الاتصالات المرتفع 3 في المئة الى 887 نقطة، تلاه مؤشر الصناعة بزيادة 1.64 في المئة، وبلغت الزيادة في مؤشر النقل 1.20 في المئة.

وسجل مؤشر العائد الاجمالي رابع أكبر زيادة نسبتها 1.15 في المئة، تلاه مؤشر المصارف المرتفع 1.08 في المئة الى 3723 نقطة.