شكرا لقرائتكم أسهم البحرين تضيف 80 مليون دينار الى قيمتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ 11 ساعة في 28 مايو 2019 - اخر تحديث في 28 مايو 2019 / 17:53

واصل المؤشر العام لبورصة البحرين ارتفاعه لليوم الثاني وذلك بنهاية تعاملات اليوم (الثلثاء) بنسبة 1.02 في المئة تعادل 14.46 نقطة، صعودا الى 1428 نقطة في مقابل 1413.12 نقطة لليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع 2019 الى 6.75 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على ارتفاع بنسبة 2.10 في المئة ما يعادل 15.71 نقطة الى 764.22 مقابل 748.51 نقطة لليوم السابق، لتتقلص خسارة المؤشر الاسلامي منذ مطلع 2019 الى 7.15 في المئة.



وبالنظر الى الاجماليات، نجد ارتفاعا في كمية الأوراق المالية المتداولة في "بورصة البحرين" الى 5.7 مليون سهم في مقابل 4.3 مليون اليوم السابق بنسبة 33 في المئة، فيما ارتفعت القيمة المتداولة الى 1.2 مليون دينار في مقابل 964 ألف اليوم السابق بنسبة 24 في المئة،

نفذت من خلال 134 صفقة في مقابل 38 صفقة بزيادة 253 في المئة.

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وصعدت القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 8.85 بليون دينار بزيادة 90 مليون دينار نسبتها 1.02 في المئة، جاء ذلك بعد تداول أسهم 15 شركة، ارتفعت 12 شركة، وهبطت شركة واحدة ، واستقرت شركتان.

وجاء قطاع الخدمات في صدارة البورصة لجهة السيولة المتداول بعد ارتفاع قيمة أسهمه المتداولة 750 ألف دينار بحريني، شكلت 51 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 1.81 مليون سهم، نفذت من خلال 79 صفقة.

وسجل سهم بتلكو أكبر سيولة بين الاسهم بقيمة أسهم متداولة بلغت 429 ألف دينار، نسبتها 29 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، من تداول 1.27 مليون سهم جاءت من خلال 14 صفقة.