شكرا لقرائتكم سالفيني يتوقع غرامة أوروبية قيمتها 3 بلايين يورو على إيطاليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 12 ساعة في 28 مايو 2019 - اخر تحديث في 28 مايو 2019 / 17:50

روما - أ ف ب - أعلن نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني اليوم الثلثاء أنه ينتظر أن تعاقب بروكسيل بلاده بسبب تدهور عجزها ودينها الهائل بفرض غرامة قيمتها 3 بلايين يورو عليها.



وقال لراديو "ار تي ال 102.5": "في اللحظة التي يبلغ فيها معدل البطالة 50 في المئة في بعض المناطق (...)، يطلب منا شخص ما من بروكسيل، باسم أنظمة تنتمي إلى زمن ولَّى، دفع غرامة قيمتها 3 بلايين يورو". وأضاف سالفيني، الذي فاز حزبه اليميني المتطرف "الرابطة" في الانتخابات الأوروبية في بلاده: "سأستخدم كل طاقتي لأغير هذه القواعد التي عفا عليها الزمن". وتابع ساخراً: "سنرى إن كانت ستصل هذه الرسالة الصغيرة من بروكسيل التي سيعاقبوننا فيها على دين تراكم في زمن مضى".

وينبغي أن توصي المفوضية الأوروبية في 5 حزيران (يونيو) المقبل ببدء إجراء ضد إيطاليا لعجزها الزائد، بسبب دينها الهائل البالغ 132.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018، الذي يتجاوز عتبة 60 في المئة التي تحددها الأنظمة الأوروبية، وتدهور عجزها الهيكلي.

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وقد يؤدي مثل هذا الإجراء، الذي يُفترض إذا لزم الأمر أن يصادق عليه وزراء مال الاتحاد الأوروبي، إلى فرض عقوبات مالية تصل إلى 0.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي، ما يعادل نحو 3 بلايين يورو التي تحدث عنها سالفيني.

وقال ناطق باسم المفوضية لوكالة "فرانس برس": "كالعادة، وكما هو متوقع، ستحدّث المفوضية تقييمها للوضع الاقتصادي والمالي لكل دولة عضو". وأضاف: "الأمر متعلق خصوصاً بإصدار سلسلة توصيات محددة لكل دولة لسياساتها الوطنية للأشهر الـ12 إلى 18 المقبلة".

وقال مصدر أوروبي إن بروكسيل يجب أن ترسل هذا الأسبوع، على الأرجح غداً الأربعاء، رسالة إلى روما تطلب فيها توضيحات بشأن موازنتها.