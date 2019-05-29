«أبوظبي للتأمين» تقر زيادة رأس المال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «أبوظبي الوطنية للتأمين» أن مجلس إدارتها أصدر قراراً بالتمرير يتضمن الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 375 مليون درهم إلى 570 مليون درهم، عن طريق تحويل سندات إلزامية التحويل إلى أسهم.وأعربت الشركة عن رغبتها في إخطار حملة السندات إلزامية التحويل إلى أسهم والصادرة عن الشركة في 15 يونيو/ حزيران 2016، بأنه عملاً بأحكام وشروط نشرة الاكتتاب الخاصة بتلك السندات فإن تاريخ التحويل المقرر للسندات إلى أسهم سيكون في 15 يونيو المقبل، حيث سيتم تحويلها كافة وإلغاء إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ولن تعود للتداول بعد هذا التاريخ، علماً بأن سعر التحويل المقرر هو درهمان، وستتم عملية التحويل بقسمة مبلغ الإصدار الإجمالي للسندات على سعر التحويل المعلن.