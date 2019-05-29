تكريم عالمي لـ «أصداء»

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حصدت شركة «أصداء بي سي دبليو» جائزة «شركة العام الاستشارية في منطقة الشرق الأوسط» خلال حفل توزيع جوائز سيبر أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا 2019 الذي استضافته مجموعة «هولمز» في لندن، معززة ريادتها في قطاع العلاقات العامة في منطقة الشرق الأوسط.

وتعد جوائز سيبر الأضخم من نوعها في قطاع العلاقات العامة على مستوى العالم، وتمثّل معياراً موثوقاً لتقييم الأداء في قطاع العلاقات العامة. وشهدت الجوائز في نسختها هذا العام ترشيح 400 حملة من بين أكثر من 600 جهة مشاركة.

وقال سونيل جون، مؤسس ورئيس «أصداء بي سي دبليو - الشرق الأوسط»: «فخورون بحصولنا على هذا التقدير الرفيع من مجموعة هولمز، والذي لا يكرّم خبراتنا الواسعة فحسب؛ بل يثمّن قدرتنا الكبيرة على الإبداع التي تبث حيوية كبيرة بين أفراد فريق عملنا وتمكننا من رفد متعاملينا بمخرجات أعمال ناجحة وقابلة للقياس».