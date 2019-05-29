الأسهم تتفاعل بقوة مع تطبيق مراجعة «إم إس سي آي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي ودبي: مهند داغر وأنور داود

انتعشت الأسهم المحلية في جلسة تداولات، أمس، على وقع سيولة لامست مليار درهم مع تنفيذ «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة (إم إس سي آي)، عمليات تعديل مراكز، على ضوء التصنيف الأخير الذي رفع من أوزان عدة أسهم في المؤشر، ليرتفع على إثر ذلك سوق دبي 1.24% وأبوظبي 0.29%.

تفاعل عدد من الأسهم مع عمليات تبديل المراكز هذه؛ مثل: «إعمار مولز» الذي صعد 4.86%، و«إعمار العقارية» 4.21%، و«إعمار للتطوير» 6.76%، و«أرابتك» 4.79%، و«الاتحاد العقارية» 1.59%. كما ارتفعت أسهم «دانة غاز» 4.51%، و«أبوظبي التجاري» 2.67%، و«الدار» 1.27%.

وجاء ذلك على وقع التوجه الشرائي للأجانب (غير العرب) في السوقين، بصافي استثمار بلغ 66.2 مليون درهم (38.7 مليون درهم في أبوظبي، و27.5 مليون درهم في دبي).

وقال طارق قاقيش، مدير إدارة الأصول في شركة «مينا كورب»، إن دخول تغييرات مراجعة «إم إس سي آي» حيز التنفيذ من نهاية جلسة أمس، كان لها الدور الرئيسي في تحرك السيولة على بعض الأسهم؛ مثل: «إعمار العقارية» وشركاتها التابعة مثل «إعمار مولز» و«إعمار للتطوير» والتي خالفت التوقعات ببقائها في المؤشر القياسي، إضافة إلى «داماك» التي خرجت من المؤشر، و«دانة غاز» التي دخلت إلى مؤشر الشركات الصغيرة.

وقفزت سيولة الأسواق إلى 978 مليون درهم، منها 461.23 مليون درهم في دبي، و516.87 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 462.57 مليون درهم، توزعت بواقع 331 مليون سهم في دبي، و131.57 مليون سهم في دبي.

وجرى تداول أسهم 60 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 34 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 16 شركة.

وقفز مؤشر سوق دبي بنسبة 1.42% إلى مستوى 2607 نقاط، معززاً بمكاسب أسهم العقار والسلع والتأمين والاستثمار والخدمات والاتصالات.

وارتفع قطاع العقار بنسبة 3.83% مع ارتفاع سهم «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» و«إعمار مولز» و«أرابتك» 4.79%، و«الاتحاد العقارية».

وزاد قطاع الاستثمار 1.6% مع نمو سهم «دبي للاستثمار» 1.61%، و«سوق دبي المالي» 2.19%.

في المقابل انخفض قطاع البنوك على نحو هامشي 0.08% بفعل انخفاض «دبي الإسلامي» 1%، فيما قلص «الإمارات دبي الوطني» من تراجعات القطاع بارتفاعه 0.45%، كما ارتفع «جي إف إتش» 1.07%.

ونزل قطاع النقل 0.8% مع نزول سهم «العربية للطيران 0.8%» وأرامكس 0.94%.

من جهته، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.26% إلى مستوى 4791.41 نقطة، مستفيداً من ارتفاع أسهم شركات البنوك والاستثمار والعقار والاتصالات والطاقة.

وارتفع قطاع البنوك على نحو طفيف 0.09% مع ارتفاع أبوظبي التجاري إلى جانب صعود أبوظبي الإسلامي 0.67%؛ وذلك في مقابل تراجع أبوظبي الأول 0.58%.

وزاد قطاع العقار بنسبة 1.6% مستفيداً من مكاسب الدار 1.27%. كما ارتفع قطاع الاتصالات 0.13% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وارتفع قطاع الطاقة بنسبة 2.17% بفعل النشاط على «دانة غاز» مع ارتفاعه 4.51%.

وزاد قطاع الاستثمار 2.95% بفعل ارتفاع «الواحة كابيتال» 5.84%، بالرغم من تراجع «إشراق» 1.5%.

وفي سوق دبي، تصدر سهم «داماك» التداولات بقيمة 92 مليون درهم، مغلقاً عند 0.84 درهم.

وظل سهم «أبوظبي الأول» مهيمناً على التداولات في سوق العاصمة، بقيمة 156.86 مليون درهم، وأغلق عند 13.82 درهم.وجاء في مقدمة الرابحين بسوق دبي سهم «دي إكس بي» بنسبة ارتفاع بلغت 9.34% وأغلق عند 0.199 درهم، وفي المقابل، سجل سهم «الاستشارات المالية الدولية» الانخفاض الأكثر بنسبة 3.61% مغلقاً عند 0.24 درهم.

وكان أكبر الرابحين في سوق أبوظبي، سهم «بلدكو» بنسبة ارتفاع 10.43% إلى 0.43 درهم، وبالعكس، انخفض سهم «الجرافات البحرية» بنسبة 10% إلى 3.69 درهم.

وبشأن التداولات حسب الجنسيات، اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 250.3 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 250.3 مليون درهم محصلة بيع.

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم على أسهم شركات الاتحاد العقارية، ودي إكس بي، وإعمار للتطوير، وإعمار العقارية.وعلى صعيد المحافظ الاستثمارية، اتجهت في سوق أبوظبي نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 58.2 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهت نحو التسييل بدبي بصافي استثمار بلغ 238.8 مليون درهم محصلة بيع.

واتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي بصافي استثمار بلغ 238.8 مليون درهم ، وإلى البيع بأبوظبي بصافي استثمار بلغ 58.2 مليون درهم.