156.86 مليون تداولات «أبوظبي الأول»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”



صعد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.26% إلى مستوى 4791.41 نقطة، مع ارتفاع أسهم شركات البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والطاقة.

شهد السوق تداول 131.57 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 516.87 مليون درهم، نفذت من خلال 2612 صفقة، وجرى تداول أسهم 25 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 9 شركات.

وتصدر سهم «أبوظبي الأول» التداولات بقيمة 156.86 مليون درهم، متراجعاً بنسبة 0.58% إلى 13.82 درهم، تلاه سهم «أبوظبي التجاري» بسيولة بقيمة 128.7 مليون درهم، وصعد بنسبة 2.97% مغلقاً عند 9 دراهم، ثم سهم «اتصالات» بتداولات ب112 مليون درهم، مرتفعاً 0.13% إلى 15.46 درهم. وبلغت سيولة في بنكي: «أبوظبي الأول» و«أبوظبي التجاري» 285.56 مليون درهم تشكل 55% من الإجمالي.

وكان أكبر الرابحين سهم «بلدكو» بنسبة ارتفاع 10.43% إلى 0.43 درهم، تلاه سهم «الواحة كابيتال»، وصعد بنسبة 5.84% مغلقاً عند درهم واحد، ثم سهم «دانة غاز» بارتفاعه 4.51% إلى 1.02 درهم.

وبالعكس، انخفض سهم «الجرافات البحرية» بنسبة 10% إلى 3.69 درهم، تلاه سهم «رأس الخيمة للتأمين»، بنزوله 10% وأغلق عند 2.7 درهم، ثم سهم «أبوظبي لبناء السفن»، وتراجع بنسبة 8.09% إلى 1.25 درهم.