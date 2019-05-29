«المركزي» يتبنى التوازن بين كفاءة الوساطة المالية واستقرار القطاع



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:علي أسعد شكل العام 2018 علامة فارقة في تاريخ المصرف المركزي حيث صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 المنظم لأعمال المصرف والذي ينص على أحكام تنظيم المنشأت المالية، ليعكس التطور المستمر في دور «المركزي» في عصر ما بعد الأزمة المالية العالمية التي أصابت الاقتصاد العالمي خلال العقد الماضي، ويهدف إلى دعم الرؤية الاستراتيجية للإمارات التي ترمي للحد من الاعتماد على الموارد النفطية، ودفع الدولة نحو اقتصاد يتسم بالتنوع والتنافسية ويقوم على المعرفة.

جاء ذلك على لسان حارب الدرمكي، رئيس مجلس إدارة «المركزي»، في الكلمة الافتتاحية للتقرير السنوي لعام 2018، والذي صدر أمس.

وأضاف الدرمكي: لقد صدر قانون المركزي الجديد جنباً إلى جنب مع مجموعة من القوانين والأنظمة الأخرى بهدف تحديث الهيكل التنظيمي في دولة الإمارات. وأكد الدرمكي، على أهمية قانون الدين العام الذي صدر خلال العام 2018 أيضاً، وقال إنه لأول مرة سيسمح لوزارة المالية بإصدار الدين العام بالدرهم بالإنابة عن الحكومة الاتحادية، وسيتم إصدار أدوات الدين العام بالتنسيق ما بين وزارة المالية (من خلال مكتب الدين العام) والمركزي.

وأشاد الدرمكي بجهود الإمارات في قضة مواجهة غسيل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب، وقال في كلمته إن خطوة الإمارات بإصدار قانون في شأن جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير الشرعية عام 2018، خطوة تهدف إلى تعزيز مبادرات الإمارات لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحقيق متطلبات وتوصيات «فاتف». وتوقع، الدرمكي أن ينمو الائتمان المصرفي والأنشطة غير النفطية في ضوء ارتفاع أسعار النفط عام 2018، ويبشر ذلك بتحقيق انتعاش مستدام. ومع ذلك وفي بيئة تتسم بمخاطر إقليمية وتأثيرات عالمية سلبية، يستوجب على المصرف المركزي تحقيق التوازن بين كفاءة الوساطة المالية واستقرار القطاع المالي، وفقاً للدرمكي.

وفي سبيل ذلك، يواصل المصرف المركزي مراقبته الوثيقة لأوضاع السيولة ورأس المال لدى البنوك، وغير ذلك من المؤشرات المالية الاحترازية. ومن الآن فصاعداً، سيحافظ المصرف المركزي على هذا الالتزام، مع القيام في الوقت ذاته بتعزيز قدرته على الاستشراف للسيولة في النظام المصرفي وإدارتها.



مواصلة النمو



من ناحيته، قال مبارك راشد المنصوري محافظ المركزي أن المصرف حقق تقدماً كبيراً في العديد من المجالات المهمة، بما في ذلك تطوير الإطار التنظيمي، في حين واصل الاقتصاد النمو على الرغم من التأثيرات المعاكسة المرتبطة بحلات عدم اليقين على المستوى العالمي. وقد ساهم تحسن أسعار النفط في عام 2018 في انتعاش الاقتصاد المحلي، بما في ذلك الأنشطة غير النفطية، وسط تحسن أجواء الأعمال والسياسة المالية الداعمة للنمو. ونتيجة لذلك، زاد الائتمان الممنوح إلى قطاع الشركات الخاصة. أما فيما يتعلق بالتضخم، فبعد الزيادة التي بدأت في يناير/ كانون الثاني 2018، تراجعت وتيرة ارتفاع الأسعار مع تلاشي تأثير ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب انخفاض أسعار الوقود قرابة نهاية العام.

واستشرافاً للمستقبل، فإن التوقعات بحدوث انتعاش اقتصادي أقوى في 2019 تبشر بتحسن في جانب التوظيف والأوضاع المالية في الدولة. وسوف يواصل القطاع المصرفي الذي يتسم بدرجة جيدة من الرسملة والسيولة والسلامة في توفير الأسس اللازمة لتعزيز الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي. وتحتل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة صدارة سعينا لتحقيق المزيد من التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة والشاملة. ومع ذلك، لا تزال تلك المشروعات تواجه عقبات عديدة تستلزم اتباع نهج متكامل قائم على إصلاحات متناسقة تستهدف تطوير القطاع وتخفيف القيود على التمويل. وتولي حكومة دولة الإمارات والمصرف المركزي أولوية عالية لهذا القطاع، ويحرصان على زيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني بحلول عام 2021.

وفي إطار هذه المهمة، أرسى «المركزي» الأسس اللازمة لاستراتيجيات شاملة لتأسيس بنية تحتية مالية تتسم بأعلى درجة من الكفاءة، مما يساعد في خفض التكلفة، وتحقيق نسبة أكبر في نفاذ أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى هذه الخدمات، وبالتالي تعزيز الشمول المالي. وسوف نواصل العمل مع الشركاء الرئيسيين على تحسين بيئة العمل، وتخفيف قيود التمويل التي تواجهها هذه المؤسسات.

وقال المنصوري: شهد القطاع المالي تغيرات سريعة على المستوى الدولي؛ نتيجة تقدم التكنولوجيا المالية في مجالات التقنية الرقمية التي أحدثت ثورة في طريقة توفير الخدمات المالية، بما يساعد على تطوير الشمول المالي والنفاذ إلى مصادر التمويل. ومع ذلك، ثمة حاجة إلى مزيد من اليقظة من قبل الجهات التنظيمية والرقابية للحد من مخاطر هذه الابتكارات، مع الاستفادة في ذات الوقت من القيمة المضافة التي تحققها. فبصفتنا جهة تنظيمية يجب أن نضع نصب أعيننا دائماً هدفنا الأساسي المتمثل في الحفاظ على أمن النظام المصرفي وسلامته، وتوفير الحماية اللازمة للمستهلك.



تراجع إنتاج النفط يعكس أثر ارتفاع سعر البرميل

2.7% النمو المتوقع في 2019.. و2٪ للقطاع غير النفطي

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تناول تقرير المصرف المركزي لعام 2018 النمو الاقتصادي العالمي، وبيَّن أن تعافي النمو الاقتصادي العالمي يشهد تراجعاً، حيث جرى تعديل توقعات النمو في الاقتصادات الرئيسية نحو الانخفاض منذ بداية 2019. وكما ورد في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في إبريل 2019، فقد قام صندوق النقد الدولي بتخفيض تقديرات النمو العالمي لعام 2018 إلى 3.6% عقب تعديل تجاه الانخفاض في أكتوبر بواقع 1.0 نقطة مئوية. في حين من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي لعامي 2019 و2020 نسبة 3.3% و3.6٪ على التوالي بانخفاض قدره 0.4 و0.1 نقطة مئوية عن توقعات شهر أكتوبر. ووفقاً للتقرير، يُعَزى التعديل في اتجاه الانخفاض في جزء منه إلى الآثار السلبية للزيادات في التعريفة الجمركية بالولايات المتحدة والصين، وإلى تراجع الزخم في اقتصادات الاتحاد الأوروبي.

فيما يتعلق بالتطورات في اقتصاد دولة الإمارات، فقد ارتفعت وتيرة النمو الاقتصادي عام 2018 (وفقاً للمؤشر الاقتصادي المركب المعزز) مدعوماً بالزيادة في إنتاج النفط ونمو النشاط الاقتصادي غير النفطي. وفي الوقت ذاته، أدى ارتفاع أسعار السلع القابلة للتداول وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، في بداية عام 2018 إلى ارتفاع التضخم.

وأثر الارتفاع المستمر في أسعار النفط في عام 2018 إيجابياً في النشاط الاقتصادي في الدولة. وارتفعت أسعار النفط بنسبة 30.9٪ في عام 2018 مقارنة بزيادة قدرها 24.6٪ في العام السابق، لتبلغ في المتوسط 71 دولاراً للبرميل، مقارنة بسعر 54 دولاراً عام 2017. وقرب أواخر عام 2018 ظهرت مؤشرات على ضعف النمو الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة وفي بعض الأسواق الصاعدة. وأدت النزاعات التجارية وأسعار الفائدة الأمريكية إلى إثارة المخاوف من تراجع الطلب، بينما تسببت الإعفاءات من العقوبات على صادرات النفط من إيران، جنباً إلى جنب مع ضعف الطلب على النفط، في دفع أسعار النفط إلى الانخفاض إلى 57 دولاراً للبرميل في ديسمبر. وقد بلغ متوسط إنتاج النفط في الإمارات 3 ملايين برميل في اليوم خلال عام 2018.

وأثر الارتفاع في إنتاج النفط الخام إلى جانب ارتفاع الأسعار إيجابيا في الناتج المحلي في دولة الإمارات، إذ زاد نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي على نحو ملحوظ، مقارنة بتقديرات سابقة، حيث وصل إلى 2.8٪ في عام 2018. وفي الجانب الآخر، تباطأ النمو في الإنتاج غير النفطي خلال عام 2018 ليصل إلى 1.3% مقارنة بنمو نسبته 1.9% في العام السابق. وكان تباطؤ النمو انعكاساً لانخفاض في النمو لعدد من القطاعات غير النفطية.

وتوقع المصرف المركزي أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي 1.3٪ في عام 2018. ومن شأن برامج التحفيز المالي المعلنة وقانون الاستثمار الجديد المساعدة في رفع النمو الاقتصادي وزيادة الاستهلاك وتنشيط سوق العقارات وتحسين أسواق العمل بالإضافة إلى رفع معنويات المستثمرين والمستهلكين. وعلى الرغم من أن النمو غير النفطي من المتوقع أن يصل إلى 1.8٪ في عام 2019، بدعم من أساسيات الاقتصاد الأكثر قوة، فإنه حسب تقديرات المصرف المركزي سيكون هناك تباطؤ في إنتاج النفط اتساقاً مع اتفاقية أوبك الأخيرة. ونتيجة لذلك، يتوقع أن يصل إجمالي الإنتاج في عام 2019 إلى 1.3 مليون برميل يومياً، بانخفاض عن متوسط 3.285 مليون برميل يومياً في الربع الرابع من 2018، ما يتوقع أن يؤدى إلى نمو بنسبة 2.7 ٪ في عام 2019 في الناتج المحلي الإجمالي النفطي. ولذلك، من المتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، النفطي وغير النفطي إلى 2.0٪ عام 2019 مقابل نمو 1.7% عام 2018.

وقد ارتفع معدل التضخم السنوي في الإمارات إلى 3.1% عام 2018 مقارنه بزيادة قدرها 2% عام 2017، وقد حدث الارتفاع في التضخم على الرغم من الانخفاض المستمر في أسعار السكن (حوالي 34% من سلة الاستهلاك) وذلك بسبب تطبيق ضريبة القيمة المضافة بداية 2018، كما تأثر التضخم بآثار ارتفاع أسعار النفط.



الشركات التابعة للحكومة تخفض مديونياتها



ظل عدد البنوك الوطنية كما هو في عام 2018 (22 بنكاً) بينما انخفض عدد البنوك الأجنبية إلى 38 بنكاً، وارتفع عدد موظفي البنوك الوطنية من 29056 في عام 2017 إلى 30966 موظفاً في نهاية عام 2018. وبالنسبة للبنوك الأجنبية انخفض عدد موظفيها من 7311 في عام 2017 إلى 5633 موظفاً في نهاية عام 2018، ويرجع ذلك أساساً إلى عمليات الدمج في القطاع المصرفي وزيادة الكفاءة).

وارتفع إجمالي ودائع العملاء في البنوك في عام 2018، وذلك بسبب الزيادة في كل من ودائع المقيمين وغير المقيمين؛ حيث سجل كلاهما زيادة مقارنة بعام 2017 ومقارنة بمعدل النمو السنوي المركب للسنوات الأربع الأخيرة 5% و 8.5% على التوالي، وهذا المستوى من النمو في الودائع يسهم في إيجاد بيئة قوية للسيولة في النظام المصرفي.

وارتفع الائتمان المحلي في عام 2018 بقيمة 56 مليار درهم، مسجلاً معدل نمو بلغ 3.9% (معدل نمو سنوي مركب 4.6%)، وتعزى الزيادة في الائتمان المحلي إلى الائتمان الممنوح للحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية غير المصرفية والائتمان الأجنبي، سواء خلال العام أو على أساس معدل النمو السنوي المركب. ومع ذلك، واصلت الشركات التابعة للحكومة العمل على تخفيض مديونياتها خلال نفس الفترة. وفي الوقت ذاته، زاد الائتمان المقدم إلى الحكومة في عام 2018 بشكل أعلى من معدل النمو السنوي المركب 5.8%، كذلك نما الائتمان الممنوح لغير المقيمين بشكل ملحوظ على أساس سنوي وعلى أساس معدل النمو السنوي المركب 10.1%. وارتفعت أصول البنوك في الدولة 6.5% عام 2018 لتصل إلى 2.869 تريليون درهم.

وظلت سلامة القطاع المصرفي إيجابية في المجمل خلال عام 2018. ولا تزال البنوك العاملة في الدولة تتمتع بمستوى ملاءة مالية جيدة، بلغت كفاية رأس المال 17.5% بالنسبة للشق الأول والثاني من رأس المال، وبالنسبة لشريحة رأس المال الشق الأول 16.2%، و14.3% للشق الأول المشترك، وهذا أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمة التي ينص عليها المصرف المركزي.



استراتيجية للتكنولوجيا المالية قيد الإعداد



قال مبارك راشد المنصوري، إن المصرف المركزي حالياً بصدد وضع استراتيجية للتكنولوجيا المالية تهدف إلى الاستفادة من النظام المالي العامل في الدولة، وإطلاق مبادرات تنظيمية وتنموية متوازنة ومترابطة. وسيمهد قانون الدين العام الاتحادي رقم 9 لسنة 2018 الطريق لتعزيز تنسيق السياسات ما بين السلطات المالية والنقدية، كما سيوفر للمصرف المركزي أداةً إضافية لتعزيز قدراته على القيام بالعمليات النقدية داخل الدولة. ونتطلع لأن يسهم القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2018 في تعزيز قدرة المصرف المركزي على دعم الاستراتيجية الشاملة للبلاد الرامية لزيادة تنويع الاقتصاد، وتحقيق نمو مستدام وشامل. وفي إطار التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، سيواصل المصرف المركزي التنسيق مع وزارة المالية وباقي الشركاء الرئيسيين، كما تم إعداد مجموعة عمل متخصصة منوط بها تنسيق تنفيذ المبادرات المقررة.