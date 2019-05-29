شكرا لقرائتكم خبر عن 6 % نمو الثروات في المنطقة سنوياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”: توقع تقرير حديث لشركة «أوليفر وايمان» للاستشارات الاستراتيجية و»دويتشه بنك» بشأن إدارة الثروات، إلى تباطؤ نمو الثروة صافية القيمة على الصعيد العالمي بمعدل 4% في عام 2018. فيما توقع نمو الثروات بأكثر من 6% سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأدّت عوامل مثل الانخفاض في معدلات نمو الأصول المُدارة وزيادة التحديات التي تتسم بها الأسواق واستمرار ضغط الرسوم إلى تدّني التقييمات التجارية لإدارة الثروات.

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