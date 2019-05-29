«وول ستريت» تتجاهل تصريحات ترامب التشاؤمية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجاهلت الأسهم الأمريكية تصريحات الرئيس ترامب «التشاؤمية»، والتي قال فيها، إن الولايات المتحدة «ليست مستعدة» لإبرام اتفاق مع الصين، ومشيراً في الوقت نفسه إلى أن الرسوم الجمركية على الواردات الصينية يمكن أن ترتفع «بشكل كبير»، ما يعطي دلالة على أن قوى السوق لربما قد استوعبت صدمة الحرب التجارية المتصاعدة بين واشنطن وبكين، ولم تعد تهتم بشكل كبير بالتصريحات المتعلقة بهذا الشأن.

واستهلت «وول ستريت» أولى تداولات الأسبوع أمس (كانت مغلقة الإثنين)، بتسجيل نتائج إيجابية؛ حيث كسب مؤشر «داو جونز» 104 نقاط، مدعوماً بمكاسب «مايكروسوفت» و«سيسكو سيستمز». وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز» بنسبة 0.4٪، في حين سجل «ناسداك» ارتفاعاً 0.6٪.

وأوروبياً، هبطت الأسهم الإيطالية أكثر من 0.5%، أمس، لتدفع الأسواق الأوروبية للهبوط؛ حيث غطت المخاوف بشأن عجز ميزانية البلد على أنباء محادثات الاندماج بين «فيات كرايسلر» و«رينو». واستقر المؤشر «ستوكس» دون تغير يذكر، متخلياً عن مكاسب سابقة، في حين نزل المؤشر الإيطالي الغني بأسهم البنوك 0.6%. وواصلت أسهم «فيات كرايسلر» الارتفاع بأكثر من 8٪ على وقع الاندماج المرتقب مع «رينو».

وكانت مصادر قالت ل«رويترز»، أول من أمس الاثنين، إن المفوضية الأوروبية ستبدأ على الأرجح إجراءات بحق إيطاليا خلال الأسبوع المقبل؛ لمخالفتها قواعد الدين للاتحاد، ما أدى لارتفاع عائدات السندات، وتفاقم مخاوف الدائنين المصرفيين.

وارتفع المؤشر «فايننشال تايمز» البريطاني 0.3%؛ بفضل مكاسب شركات التعدين بعد ارتفاع أسعار الحديد الخام الصيني. وفي طوكيو، ارتفع المؤشر «نيكاي» الياباني، وأغلق مرتفعاً 0.4% عند 21260.14 نقطة.

(وكالات)