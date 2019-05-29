51.2 مليار دولار إصدارات السندات في دول مجلس التعاون



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت «بلومبيرج» إن منطقة الخليج العربي تثبت أنها أرض خصبة لمستثمري الديون، حيث تندفع الصناديق العالمية المتعطشة للأرباح إلى السندات الإقليمية على حساب أسواق الأسهم المحلية، حيث تضاءلت السيولة في أعقاب تراجع أسعار النفط في عام 2014، وكان آخر طرح عام أولي في دولة الإمارات في عام 2017.

وأوضح ريتشارد لاكيل، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «ستيت ستريت جلوبال» الاستشارية في الرياض: «اهتمام المستثمرين بالسندات واضح للغاية، حيث يبحثون عن هوامش ربح جيدة وسيولة، ويريدون تنويع أصولهم».

وأصبح المقترضون في دول مجلس التعاون الخليجي، من بين أكبر المصدرين في الأسواق الناشئة، حيث ارتفعت مبيعات السندات والأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة بواقع 3 أمثال ما كان عليه الأمر في عام 2016، وذلك خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام.

وأصدرت الحكومات والشركات في الخليج العربي سندات وصكوكاً بقيمة 51.2 مليار دولار هذا العام حتى 27 مايو/ أيار الجاري، وفقاً لبيانات جمعتها «بلومبيرج».

وانتعش النمو الاقتصادي غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاعاً بنسبة 2.9% في عام 2019، و3.3% في العام المقبل، وهو الأقوى منذ تراجع أسعار النفط الخام. (بلومبيرج)