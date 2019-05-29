عروض التسوق وألعاب نارية تزيّن أجواء العيد في دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



مع اقتراب احتفالات عيد الفطر، أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عن العروض الترويجية التي تقدّمها مختلف مراكز التسوّق في المدينة خلال إجازة العيد.

وسيكون الزوّار والمقيمون على موعد مع العديد من الفرص للفوز بجوائز قيّمة خلال عيد الفطر؛ حيث يقدّم مول الإمارات، الفرصة للمتسوقين للفوز بقسائم تسوّق تبلغ قيمتها 5000 درهم عند إنفاق 600 درهم في متاجر مختارة خلال الفترة من 1 وحتى 7 يونيو، فيما تتاح الفرصة للعائلات التي تضم أربعة أفراد للفوز بجوائز تلائم الجميع، مثل إقامة لليلتين في فندق شيراتون مول الإمارات، وتذاكر 4DX من فوكس سينما، وتذاكر الدخول من سكي دبي، وقسيمة شرائية بقيمة 300 درهم. ويقدّم مول الإمارات من خلال برنامج «صيف من ذهب»، استرجاعاً نقدياً بمقدار 3 في المئة لأعضاء البرنامج عند إنفاق 3000 درهم أو أكثر في مجموعة مختارة من المتاجر الفاخرة.

وتمنح مجموعة مراكز التسوّق في دبي، الفرصة للفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 250000 درهم عند إنفاق أكثر من 200 درهم خلال أول يومين من أيام العيد في أي من المراكز المشاركة.

وبمناسبة عيد الفطر السعيد، تعتزم «مِراس» إقامة عروض ألعاب نارية ضخمة ومتميزة، إضافة إلى عروض ترفيهية متجولة، وإتاحة الفرصة للحصول على عيدية ضمن بطاقة هدايا من «مِراس» بقيمة 100 درهم خلال عطلة العيد.

ومن المقرر أن تستضيف وجهتا «لا مير» و«السيف»، عروض ألعاب نارية مذهلة في اليوم الأول من عيد الفطر الساعة التاسعة والتاسعة والنصف مساء على التوالي. وبإمكان زوار هاتين الوجهتين البحريتين الاستمتاع بمشاهدة عروض الألعاب النارية الرائعة من المطاعم.

وأثناء الاستمتاع بأجواء العيد المبارك، سوف يحظى الحضور بفرصة الحصول على عرض العيدية من «مِراس»؛ حيث سيحصل العملاء الذين ينفقون 300 درهم أو أكثر في المنافذ المشاركة في العرض في أي من وجهات «مِراس» خلال أول أربعة أيام من العيد، بما في ذلك وجهات «السيف»، و«بلوواترز»، و«بوكس بارك»، و«سيتي ووك»، و«لا مير»، و«ذا بييتش»، و«ذا أوتلت فيليدج»، على فرصة للحصول على بطاقة هدايا من «مِراس» بقيمة 100 درهم. وسيحصل زوار «لا مير» و«السيف» على فرصة لمضاعفة جائزتهم عند إنفاق 300 درهم من الثامنة مساء إلى العاشرة ليلاً في أول يوم من العيد.