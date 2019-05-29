الإمارات.. رافعة مشاريع السكك الحديدية الخليجية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



أكد تقرير لمجلة «ميد» أن عقود مشاريع السكك الحديدية في الإمارات شكلت الرافعة التي تقوم عليها عقود القطاع على المستوى الخليجي خاصة بعد عام 2014 الذي شهد تراجعاً حاداً في أسعار النفط.

وكانت دبي النقطة المضيئة لسوق السكك الحديدية؛ حيث تم تنفيذ خطط لإنشاء وصلة مترو جديدة تربط موقع إكسبو 2020، الذي طرحته هيئة الطرق والمواصلات، وبعد جولة تنافسية من العطاءات، تم منح العقد لائتلاف من شركة الستوم الفرنسية، وشركة أكسيونا الإسبانية، وجوليرماك التركية في عام 2016.

وبعد هدوء ساد في كافة دول المنطقة على مدى عامين تغيرت الصورة عام 2018، وعُين رئيس جديد لشركة الاتحاد للسكك الحديدية. وبادرت الشركة إلى تسريع خططها للمراحل التالية من مشروع السكك الحديدية. وتم خلال العام المذكور تسجيل وتأهيل المقاولين. وتمت ترسية عقد الحزمة A من المرحلة الثانية الخاص بتنفيذ خط سكة حديد طوله 139 كم في منطقة الظفرة بين الغويفات والرويس لائتلاف بقيادة «إس كيه إنجنيرنج» الكورية.

من المتوقع أن يستمر هذا الزخم؛ حيث تجري الشركة تقييماً للعطاء المقدم من المقاولين؛ للحصول على حزمتي عقود. وتغطي الحزمة B حوالي 200 كم من الخط الرئيسي، إضافة إلى خط فرعي بطول 40 كم إلى ميناء خليفة في أبوظبي، وتشمل الحزمة C حوالي 78 كلم من الخط الرئيسي، إضافة إلى خط فرعي بطول 20 كلم إلى ميناء جبل علي في دبي. وتقول الشركة: إنها تتوقع منح العقد الخاص بالحزمة «B» في الربع الثالث من العام الحالي.

وتستعد شركات المقاولات أيضاً لتقديم عطاءاتها في 16 يونيو/حزيران للمناقصة على العقد الذي يغطي الحزمة D، والتي تشمل 98 كلم من الخط الرئيسي، إلى جانب خط 29 كلم كخط فرعي يربط الطويين.

وفي نفس الوقت تحقق هيئة طرق ومواصلات دبي تقدماً على صعيد تنفيذ مشاريع المترو؛ حيث منحت شركات استشارات أمريكية وفرنسية عقود إعداد الدراسات اللازمة لوصلتي الخطين الأحمر والأخضر في دبي.