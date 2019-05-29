شكرا لقرائتكم خبر عن تضخيم صفقات استحواذ يحيل شركة للنيابة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” قالت هيئة الأوراق المالية والسلع، أنها أحالت إلى النيابة العامة، شركة قامت ببعض الاستحواذات التي يشتبه في أنها انطوت على أخطاء أو تعارض مصالح قد أدت إلى تضخيم قيمة الصفقات والشركات المستحوذ عليها.

وأوضحت الهيئة التي لم تذكر اسم الشركة، أنه جرى إظهار قيمة تلك الاستحواذات بالبيانات المالية للشركة والميزانية بما لا يعكس القيم العادلة لها بالمخالفة للقانون.

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