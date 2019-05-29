1.628 تريليون درهم حجم تجارة الإمارات غير النفطية في 2018

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أشارت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك، إلى أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام لدولة الإمارات بلغ 1.628 تريليون درهم خلال عام 2018.

وقالت الهيئة، في بيان إن التجارة الخارجية غير النفطية المباشرة، شكلت نسبة 63% من الإجمالي بقيمة 1.025 تريليون درهم، بينما بلغت حصة التجارة الخارجية غير النفطية للمناطق الحرة بالدولة 36% بقيمة 592.4 مليار درهم، ثم المستودعات الجمركية 11 ملياراً بنسبة 1%.

وقال علي سعيد مطر النيادي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة، إن التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، شهدت تطورات إيجابية مهمة خلال العام المذكور، أبرزها استمرار زخم النمو والاستقرار في التجارة الخارجية للدولة مع دول العالم، وتعزيز مكانتها كبوابة تجارية استراتيجية لدول المنطقة.

وأشار النيادي، إلى أن قيمة الواردات، شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال العام بنسبة 4.2% لتصل إلى 938 مليار درهم مقارنة مع 979 مليار درهم في العام السابق، هذا في الوقت الذي استمر فيه نمو بند إعادة التصدير بنسبة مقدارها 1.8% خلال العام لتصل قيمة إعادة التصدير إلى 478.4 مليار درهم مقارنة مع 470.1 مليار في العام السابق، الأمر الذي يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق تحسن ملموس في الميزان التجاري مع التجمعات والأقاليم الاقتصادية العالمية.

ولفت إلى أن بيانات التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، شهدت خلال العام الماضي، تطوراً كبيراً على مستوى الدول العربية؛ حيث ارتفعت حصة الدول العربية من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة من 19% في المتوسط خلال السنوات الماضية إلى 21% خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن قيمة التبادل التجاري مع تلك الدول ارتفعت إلى 341.2 مليار درهم، بلغت قيمة الواردات منها 77.3 مليار درهم، والصادرات 93.8 ملياراً، في حين بلغت قيمة إعادة التصدير 170.1 مليار درهم.

وأكد النيادي، أن الصناعة الوطنية في الدولة عززت مكانتها في الأسواق العالمية خلال العام، خاصة في مجال تجارة الذهب والألومنيوم، موضحاً أن قيمة صادرات الدولة من الذهب الخام والنصف المشغول ارتفعت إلى 53.4 مليار درهم خلال العام، بينما بلغت صادرات الألومنيوم الخام 18.6 مليار درهم.



دول مجلس التعاون



وفيما يتعلق بتجارة الدولة مع دول مجلس التعاون، أشارت البيانات الإحصائية للهيئة، إلى أن دولة الإمارات، حققت فائضاً كبيراً في الميزان التجاري مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال العام، نظراً لارتفاع قيمة الصادرات وإعادة التصدير من الدولة إلى تلك الدول مقارنة بالواردات القادمة منها.

وأوضحت الهيئة، أن حصة دول مجلس التعاون من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة ارتفعت إلى 14% من الإجمالي العام للتجارة غير النفطية لدولة الإمارات خلال عام 2018، بقيمة بلغت 220.9 مليار درهم، منها 56.5 مليار درهم قيمة الواردات، و65.8 مليار قيمة الصادرات، و98.6 مليار قيمة إعادة التصدير.

وذكرت الهيئة أن إجمالي تجارة دولة الإمارات مع السعودية بلغ 107.4 مليار درهم في عام 2018، لتستحوذ المملكة بذلك على ما يقرب من نصف تجارة الدولة مع دول الخليج العربي (49%)، تليها سلطنة عمان 21%، ثم الكويت 18%، وأخيراً البحرين 13%.



الشركاء التجاريين

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وقال علي سعيد النيادي إن خريطة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مع الأقاليم الاقتصادية العالمية، واصلت خلال العام الماضي استقرارها الذي تميزت به خلال السنوات الماضية، محافظة على علاقات تجارية متوازنة مع شركائها التجاريين والاستراتيجيين.

وفي هذا الصدد، تشير الإحصاءات الأولية للهيئة إلى أن إقليم آسيا والمحيط الهادي جاء في مقدمة ترتيب الشركاء التجاريين خلال عام 2018، مستحوذاً على 39.3% من الإجمالي العام للتجارة غير النفطية للدولة مع دول العالم وبحصة 603.2 مليار درهم، بينما حل إقليم أوروبا ثانياً بحصة 22.4%.

كما ارتفعت قيمة حصة إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 332.1 مليار درهم وبنسبة 21.6%، وإقليم أمريكا والكاريبي 8.9%، ثم إقليم شرق وجنوب إفريقيا 4.2%، وأخيراً إقليم غرب ووسط إفريقيا 3.6%.



الواردات والصادرات



وذكرت الهيئة في بيانها، أن قيمة واردات الدولة غير النفطية خلال عام 2018 بلغت 938 مليار درهم، مشيرة إلى أن واردات الذهب الخام ونصف المشغول، جاءت في مقدمة أفضل السلع المستوردة بقيمة 111 مليار درهم تعادل نسبة 12% من إجمالي قيمة واردات الدولة خلال العام، وحلت أجهزة الهاتف في المرتبة الثانية بقيمة ‬73.7 مليار درهم تمثل نسبة ‬8%، ثم واردات السيارات بقيمة 57 مليار درهم بنسبة 6%، وزيوت النفط بقيمة 52.6 مليار درهم بنسبة 5.6%، ثم الحلي والمجوهرات الذهبية بقيمة 50.4 مليار درهم تعادل نسبة 5.4% من إجمالي واردات الدولة.

بلغت قيمة الصادرات الإماراتية غير النفطية 212 مليار درهم؛ حيث حلت صادرات الذهب في المقدمة بقيمة ‬53.4 مليار درهم (25% من إجمالي الصادرات غير النفطية)، تلاه الألومنيوم الخام بقيمة 18.6 مليار (9%)، السجائر بقيمة 12 مليار درهم (5.6%)، والحلي والمجوهرات بقيمة 10.4 مليار (5%)، ثم أسلاك النحاس ب 9.2 مليار درهم (4.3%).



إعادة التصدير



ووفقاً للبيانات الإحصائية للهيئة في مجال إعادة التصدير، جاءت أجهزة الهاتف في المركز الأول كأكثر السلع تم إعادة تصديرها بقيمة ‬86 مليار درهم (18% من إجمالي إعادة التصدير)، تلاها الألماس غير المركب (50.3 مليار درهم بنسبة 10.5%)، ‬ثم الحلي والمجوهرات ب 47.6 مليار (10%)، والسيارات ب 39.7 مليار (8%)، وآلات المعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها ب 17.6 مليار (4%).