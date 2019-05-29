50 شركة تبحث دور القطاع الخاص في مستقبل البنى التحتية للطرق ووسائل النقل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



نظمت دائرة النقل في أبوظبي ورشة عمل بمشاركة ممثلي الشركات في القطاع الخاص؛ بهدف تبادل الخبرات ومناقشة أهم التطورات في مجال الطرق والنقل مع صنّاع القرار تمهيداً لاستضافة الدورة السادسة والعشرين من المؤتمر الدولي للطرق 2019 في العاصمة أبوظبي هذا العام.

وضمت ورشة العمل ممثلي 50 شركة متخصصة في صناعة الطرق والنقل ومن بينها: هايبرلوب وسيمنز والنابودة وأتكينز أكويتي وشركة أجيليتي الهندسية. وتناولت ورشة العمل عدة مواضيع حول وضع الاستراتيجيات والخطط المستقبلية للطرق ووسائل النقل. وناقش الحضور بخبراتهم مواضيع تتعلق بمشاريع النقل المبتكرة التي نجحت الإمارات في تحقيقها، والتي سيتم عرضها بمستوى أكثر توسعاً خلال فعاليات المؤتمر. كما شهدت ورشة العمل مناقشة أهم المخرجات والفوائد المكتسبة من المشاركة في المؤتمر الدولي للطرق بالتواصل والتعاون المشترك مع الشركات العالمية والحكومية المتخصصة في قطاع الطرق والمواصلات.

ومن أهم المواضيع التي جذبت اهتمام المشاركين من القطاعين الخاص والعام على الصعيدين المحلي والدولي، إمكانية توسيع فرص تنمية المشاريع في إفريقيا، واستخدام التطبيقات الذكية والتكنولوجيا في التخطيط للطرق ووسائل النقل حول العالم، إضافة إلى كيفية المشاركة الفاعلة في أول مؤتمر دولي للطرق ينعقد في الشرق الأوسط. وتأتي استضافة ورشة العمل ضمن أجندة المؤتمر المزمع انعقاده في شهر أكتوبر/تشرين الأول؛ لمناقشة أحدث التطورات والاستراتيجيات الموضوعة في سبيل خدمة السكان حول العالم، وتطويع وسائل الطرق والنقل بأفضل طريقة لتحقيق ذلك، إضافة إلى مواجهة التحديات وطرح حلول مبتكرة للارتقاء بمستوى البنى التحتية ووسائل النقل.

ومن المتوقع أن تشهد الدورة التي ستستضيفها العاصمة أبوظبي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة ما بين 6 إلى 10 أكتوبر من هذا العام عدداً قياسياً من المشاركين والعارضين؛ للاطلاع على أحدث الابتكارات في مجالي النقل والطرق والتخطيط. وسيجمع الحدث المختص في مجال البنى التحتية للنقل والطرق والذي تنظمه دائرة النقل في أبوظبي بالمشاركة مع الجمعية العالمية للطرق ما يقارب من 5000 خبير في مجال النقل.

وأكد أحمد الحمادي، الرئيس التنفيذي للمؤتمر الدولي للطرق في أبوظبي، ومدير إدارة نقل البضائع بالإنابة في دائرة النقل أبوظبي، أن الهدف من وراء ورشة العمل هو تفعيل التواصل والارتقاء بقطاع الطرق؛ من خلال تبادل الأفكار ومناقشة التحديات والحلول، وإعداد الاستراتيجيات المحفزة للنمو والتطور، مشيراً إلى فرص النمو الواعدة في هذه الصناعة بدول المنطقة.

يهدف المؤتمر الدولي للطرق إلى توفير منصة دولية؛ لدعم وتعزيز الابتكار في مجال النقل البري والبحري، والأنفاق، والجسور والبنية التحتية، ومشاركة أحدث التقنيات والابتكارات والاستراتيجيات والتوجهات والتطورات السياسية من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى مناقشة أفضل الممارسات في مجالات الطرق والبنية التحتية والنقل. وستنعقد الدورة ال26 للمؤتمر في أبوظبي على مدار 5 أيام تحت شعار «ربط الثقافات، تمكين الاقتصادات».