مبادلة تطلق «سند» لتقنيات الطيران على «الخدمات التوربينية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أطلقت شركة الخدمات والحلول التوربينية، هوية جديدة لوحدة صيانة وإصلاح وعمرة محركات الطائرات في الشركة.

ويشكل الإعلان عن الهوية الجديدة للشركة، والتي يطلق عليها الآن اسم «سند» لتقنيات الطيران، منعطفًا مهمّاً في تاريخ تطور الشركة، مستفيدة من خبرتها الواسعة في قطاع الطيران والتي تمتد لأكثر من ثلاثين عامًا. وتعكس الهوية الجديدة تركيز وحدة مبادلة لصناعة الطيران على التميز الهندسي والريادة التقنية في مجال صيانة وإصلاح وعمرة محركات الطائرات وتوربينات الغاز. وستظل «سند» لتقنيات الطيران شركة مملوكة بالكامل لمبادلة للاستثمار، وسيواصل منصور جناحي أداء مهامه كرئيس تنفيذي للشركة. وستكشف شركة مبادلة للاستثمار في وقت لاحق من هذا العام، عن خطوات تهدف إلى تعظيم التكامل بين شركاتها، وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا لتعزيز تنافسيتها العالمية.

وقال بدر سليم سلطان العلماء، رئيس وحدة صناعة الطيران والصناعات العسكرية في شركة مبادلة للاستثمار: «استطعنا خلال العقود الثلاثة الماضية، تأسيس شركة عالمية لصيانة وإصلاح وعمرة محركات الطائرات تتخذ من أبوظبي مقرًا لها، وتتميز بتوفيرها أعلى معايير الجودة العالمية. وتواصل «سند لتقنيات الطيران» إنجازاتها التي انطلقت منذ إنشائها تحت مظلة شركة أبوظبي لتقنيات الطائرات وشركة الخليج لصيانة الطائرات (جامكو). وقد ساهم هذا التاريخ الممتد من التميز التقني في تكريس مكانة إمارة أبوظبي كمركز عالمي موثوق لصناعة الطيران».

وقال منصور جناحي، الرئيس التنفيذي لشركة سند لتقنيات الطيران: «تدل كلمة سند على الدعم المتواصل وهي حقيقة العلاقة الوطيدة التي تجمعنا بعملائنا وشركائنا. ».