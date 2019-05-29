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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «كريم» تستحوذ على «سياكل»
تاريخ النشر: 29/05/2019
دبي: ”الخليج 365”
استحوذ «كريم» على «سياكل»، شركة نظام المشاركة (بايك شير)، مع انتقال «كريم» إلى التنقل باستخدام الدراجات الهوائية وعملية التنقل ما قبل الوصول إلى محطة الانطلاق وما بعد الوصول إلى المحطة النهائية، لتوسيع شبكة الدراجات لتغطي المزيد من مدن المنطقة خلال العام المقبل.
و«سياكل» هي نظام المشاركة «بايك شير» في الإمارات تم إطلاقه بنهاية 2014، وهو خدمة مشاركة تتميز بنظام قفل مؤتمت بالكامل ويتم تشغيله في أبوظبي حاليًا. وتعمل المحطات على مدار الساعة من خلال تطبيق ومنصة بشاشة تعمل باللمس ونظام قفل على الدراجات يطلقها عند استخدام رمز الركوب أو مفتاح العضوية.
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