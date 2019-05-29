باقات تأمين مخفضة للمنشآت المشاركة في مشروع «حصّنتك»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



نظم مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، والإدارة العامة للدفاع المدني أبوظبي بمقر شركة إنجازات ورشة عمل بشأن مشروع «حصّنتك» لأنظمة الإنذار الذكي بهدف توعية قطاع التأمين لدعم القطاع الصناعي على مستوى إمارة أبوظبي، في إطار تطبيق أفضل المعايير الخاصة بنظام الصحة والسلامة المهنية للمنشآت الصناعية على مستوى إمارة أبوظبي.

حضر الورشة العميد محمد إبراهيم العامري نائب مدير عام الدفاع المدني أبوظبي، والمهندس أحمد هلال البلوشي المدير التنفيذي بالإنابة، لمكتب تنمية الصناعة، وخالد صالح الملحي الرئيس التنفيذي لشركة إنجازات، وسلمى حبيب أحمد من هيئة التأمين.

وشارك في الورشة ممثلون عن مكتب تنمية الصناعة والإدارة العامة للدفاع المدني أبوظبي وشركة إنجازات وهيئة التأمين وشركات التأمين وذلك بهدف مناقشة إمكانية توفير باقات تأمين مخفضة للمصانع المشاركة في تطبيق مشروع «حصّنتك للمباني والمنشآت التجارية والصناعية».

وقال المهندس أحمد هلال البلوشي المدير التنفيذي بالإنابة لمكتب تنمية الصناعة، إن تنظيم المكتب لهذه الورشة يأتي في إطار دوره في تنظيم وتطبيق نظام الصحة والسلامة المهنية في القطاع الصناعي، باعتباره المكلف بتنفيذ وإنفاذ المرسوم رقم 42 لعام 2009 والقانون رقم 08 لعام 2013 لتطوير وإدارة ومراقبة القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي.

وأكد أن مشروع ربط المنشآت الصناعية بنظام حصنتك لأنظمة الإنذار الذكي يعد خطوة هامة لتطوير نظام السلامة من الحرائق في المنشآت الصناعية من خلال تحديد ومراقبة المخاطر، والحد من حوادث الحريق.

من جانبه، أفاد العميد محمد إبراهيم العامري نائب مدير عام الدفاع المدني أبوظبي، أن الشراكة بين الدفاع المدني وشركة إنجازات تأتي تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 بشأن تنظيم خدمات الدفاع المدني والقرار الوزاري رقم (505) لسنة 2012 وتعديلاته.

وأوضح أن نظام «حصنتك» يعمل على رفع مستوى الأمن والسلامة في إمارة أبوظبي، من خلال ربط جميع المباني والمنشآت بغرف العمليات وبالتالي تقليل زمن الاستجابة في حالات الطوارئ وتقليل للخسائر في الأرواح، والممتلكات.وقدم أيمن السبيعي مدير عام «حصنتك» خلال الورشة عرضاً أوضح فيه برنامج الإنذار المبكر «حصنتك» الذي يعمل على ربط جميع المنشآت الصناعية بغرفة العمليات بهدف الحد من حوادث الحرائق في المنشآت، وتقليل زمن الاستجابة وتعزيز السلامة في المباني والمنشآت.