«الاتحاد للعطلات» تطلق باقات إجازة العيد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”



أعلنت الاتحاد للعطلات عن تقديم فرص للمسافرين لتكوين ذكريات لا تنسى خلال فترة عيد الفطر المبارك مع مجموعة من الباقات تبدأ من 1,519 درهماً للشخص الواحد، والاستفادة من خصومات الاتحاد للعطلات لفترة العيد واختيار البقاء في البلاد أو السفر في رحلة سريعة إلى آسيا، أوروبا أو الولايات المتحدة.

تضم الباقات إقامة لثلاث ليال وتذاكر السفر على متن الاتحاد للطيران مقابل 1,519 درهماً لشخص الواحد، ما يسمح للمسافرين بالاختيار من مجموعة مذهلة من الفنادق والمنتجعات السياحية التي تحمل تصنيف ثلاث أو أربع أو خمس نجوم، مثل راديسون بلو، الشيراتون أو ريتز كارلتون.

وقال حارب المهيري، رئيس إدارة الوجهات وقطاع السياحة في الاتحاد للطيران: «إنها فرصة مثيرة للاحتفال بالعيد مع العائلة والأصدقاء».

بفضل الاتحاد للعطلات، سيتمكن المسافرون من استكشاف العالم من اليوم وحتى 31 مايو 2019 مع عروض إلى بوكيت وميونيخ ولوس أنجلس.

كما سيتمتع المسافرون بضيافة الاتحاد للطيران الشهيرة وسيتمكنون من تنظيم جميع مراحل رحلتهم حسب تفضيلاتهم الخاصة.أما للراغبين بالاستمتاع بشواطئ الإمارات والمياه الدافئة الشفافة، فيمكنهم الاختيار بين أبوظبي، أو دبي أو رأس الخيمة.