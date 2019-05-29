«غينيا ألومينا كوربوريشن» تحصل على قرض بقيمة 750 مليون دولار

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أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أمس عن انتهاء شركة «غينيا ألومينا كوربوريشن» المملوكة لها بالكامل من إجراءات تمويل مشروع «تعدين خام البوكسيت» الأكبر على الإطلاق في جمهورية غينيا.

وحددت مدة القرض البالغ 750 مليون دولار من 12 إلى 14 عاماً وتم تمويله من قبل مؤسسات تمويل المشاريع التنموية ووكالات اعتماد التصدير وبنوك تجارية دولية.

ويعد المشروع الذي تبلغ تكلفته 1.4 مليار دولار أكبر مشروع استثماري في مجال التعدين في غينيا خلال العقود الأربعة الأخيرة وهو جزء لا يتجزأ من استراتيجية الإمارات العالمية للألمنيوم لدمج سلسلة القيمة لصناعة الألمنيوم.

وقال عبد الله جاسم بن كلبان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في الإمارات العالمية للألمنيوم ورئيس مجلس إدارة «غينيا ألومينا كوربوريشن»: «تضمن الشراكة التي أقمناها مع الجهات التي قدمت القرض تحقيق النجاح طويل الأجل لمشروعنا في غينيا.».

والتزمت مؤسسة التمويل الدولية بمبلغ قدره 330 مليون دولار من قيمة القرض من ضمنها دين مشترك من البنوك التجارية فيما التزم كل من بنك التنمية الإفريقي وتنمية الصادرات الكندية بمبلغ قدره 100 مليون دولار و150 مليون دولار على التوالي.

وقدمت المبلغ المتبقي من القرض مؤسستان أوروبيتان لتمويل المشاريع التنموية من بينها صندوق البنية التحتية في إفريقيا النامية المحدود وبنوك تجارية مغطاة من المخاطر السياسية.

ومن بين البنوك التجارية المشاركة في تمويل القرض بنك «سوسيتيه جنرال» و«آي ان جي بنك» و«ناتيكسس» وبنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك المشرق.