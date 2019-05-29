20 % نمواً في عدد الشركات الجديدة المسجلة في «غرفة دبي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



أظهرت بيانات حديثة لغرفة تجارة وصناعة دبي، أن بداية العام الحالي شهدت نمواً لافتاً في عدد الشركات الجديدة المنضمة إلى عضوية غرفة دبي، حيث بلغ عدد الأعضاء الجدد خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري ( يناير- إبريل) 6377 شركة، وبنسبة نمو بلغت 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغ عددها آنذاك 5316 شركة.

وشهدت العضويات المجددة نمواً بلغت نسبته خلال الفترة نفسها 3.3% مع وصول عدد العضويات المجددة خلال العام الجاري إلى 39,338 عضوية، في مؤشر واضح على مرونة بيئة الأعمال في الإمارة، وقدرتها المتنامية على المحافظة على شركاتها، واستقطاب شركات جديدة في قطاعات متنوعة.

وأشار حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إلى أن نمو عدد العضوية مع بداية العام الحالي، مؤشر إيجابي على الثقة المتزايدة من قبل المستثمرين العالميين ببيئة الأعمال في دبي، وقدرتها على توفير أقصى درجات النجاح والتطور والنمو المؤسسي لشركاتهم، معتبراً أن نسبة النمو الكبيرة في عدد الشركات الجديدة المنضمة للغرفة والتي وصلت إلى 20% مؤشر للمناخ الإيجابي الذي تركته المبادرات التحفيزية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) لتسهيل ممارسة الأعمال وخفض كلفتها، والتي كان آخرها إطلاق نظام الإقامة الدائمة (البطاقة الذهبية).

وأضاف بوعميم: «تثبت دبي رغم التحديات العالمية بأنها عاصمة للأعمال ووجهة رئيسية للاستثمارات الخارجية، وما النمو في عدد العضوية وعدد دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع الصادرة والتي استقبلتها الدولة، إلاّ دليل للجميع بأنها ماضية في خططها التنموية الاقتصادية لتعزيز تنافسية مجتمع الأعمال، وابتكار الحلول والمبادرات التي تضمن نمواً مستداماً على كافة الصعد. وبالتأكيد فإن الجهود التي تبذلها الغرفة للتوسع الخارجي في الأسواق الواعدة واستقطاب شركات هذه الأسواق إلى دبي قد بدأت تؤتي ثمارها، ونحن اليوم نرى نتائج إيجابية تدفعنا لبذل المزيد من الجهود لتحقيق رؤيتنا وأهدافنا الاستراتيجية».

وسجلت دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع التي أصدرتها الغرفة واستقبلتها الدولة نمواً بنسبة 15.3% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بعددها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ عددها خلال الفترة (يناير- إبريل 2019)، 2439 دفتراً، مقارنةً ب 2116 دفتراً خلال الفترة نفسها من العام 2018.

وحققت قيمة بضائع وسلع دفاتر الإدخال المؤقت، نمواً لافتاً بنسبة وصلت إلى 64.9%، حيث بلغت قيمة بضائع الدفاتر خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري 1.83 مليار درهم، مقارنةً ب 1.11 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مما يؤشر إلى نمو قطاع المؤتمرات والفعاليات في الدولة، واهتمام كبار التجار والعارضين باستعراض منتجاتهم وسلعهم وبضائعهم في الفعاليات والمؤتمرات التي تستضيفها إمارة دبي.

وسجلت دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع التي أصدرتها الغرفة فقط، نمواً خلال الفترة نفسها بلغ 32.2%، حيث بلغ عددها 78 دفتراً خلال الفترة يناير- إبريل 2019، مقارنةً ب 59 دفتراً تم إصداره خلال الفترة نفسها من العام 2018، حيث بلغت قيمة بضائع دفاتر الإدخال المؤقت الصادرة لأول أربعة أشهر من العام الحالي 53.5 مليون درهم وبنمو بنسبة 107.1% في قيمة بضائع دفاتر الإدخال المؤقت مقارنة بنفس الفترة من 2018.

وسجلت الغرفة خلال الربع الأول من العام الجاري، نمواً لافتاً في التحول الذكي لخدمات العضوية والتوثيق التجاري، حيث بلغت نسبة المعاملات الذكية التي أجريت خلال الربع الأول 96% من إجمالي المعاملات التي أجريت في الغرفة، في حين انخفض عدد الزوار والمتعاملين لمراكز إسعاد المتعاملين بنسبة 85%، مما يعكس نجاح جهود الغرفة في دعم التحول الذكي في خدماتها مع أهداف مدينة دبي الذكية.