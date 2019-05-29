أكبر سفينة حاويات في تاريخ الموانئ السعودية تحط بالدمام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وصلت أكبر سفينة حاويات في تاريخ الموانئ السعودية إلى محطة الحاويات الثانية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام أمس، في أول رحلة لها منذ تدشينها في يناير 2019.

وحضر استقبال السفينة العملاقة (كوسكو سولار) رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد الخلب، ومدير عام الميناء المهندس وليد الفارس، وأكثر من 100 شخصية اقتصادية من المهتمين بالاستثمار في مجال النقل البحري.

ويبلغ طول السفينة 400 متر، فيما يبلغ عرضها 59 مترا، وبطاقة استيعابية تصل إلى 21300 حاوية نمطية، بعمق يصل إلى 16 مترا.

وقال الخلب إن اختيار شركة كوست مالكة السفينة سولار، ميناء الملك عبدالعزيز كأول ميناء تزوره حول العالم، اعتراف بالكفاءة التشغيلية للميناء.

وأضاف أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام به 34 رصيفا، ويشغل بأقل بنسبة 40% من حجمه الطبيعي، مبينا أن ذلك يعد من الفرص الاستثمارية.

70 % العام المقبل

وأشار إلى أن الموانئ السعودية تدار من القطاع الخاص حاليا بنسبة 40%، ومن المقرر أن تزيد إلى 70% في 2020.

وأوضح أن المناولة عبر الموانئ من المرجح أن تصل إلى 20 مليون طن في 2030 مرتفعة من حجمها الحالي البالغ 8.5 ملايين طن، لافتا إلى أن تطبيق مجتمع الموانئ الالكتروني حول المواني إلى الكترونية بشكل شبه كامل، كما تمت تجربة حجز المواعيد للشاحنات بنجاح في ميناء الملك عبدالعزيز كأول ميناء، واستغرق وقت بقاء الشاحنة 20 دقيقة فقط، بعد أن كانت تأخذ 3 ساعات سابقا.

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منافسة الموانئ العالمية

وأوضح الخلب أن هذه الخطوة تؤكد مدى التطور الذي وصلت إليه الموانئ السعودية، والتي أصبحت منارة تنافس الموانئ العالمية لاستقبال أضخم وأكبر السفن العالمية نظير ما يتمتع به ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام من إمكانيات جاذبة للخطوط الملاحية العالمية، بفضل قدراته التشغيلية واللوجستية العالية والتنافسية التي ساهمت في وضعه ضمن خارطة الموانئ العالمية المهمة والقادرة على كسب ثقة الخطوط الملاحية العالمية كمنصة رئيسة تستهدف استقبال السفن العالمية.

24 %زيادة بالمناولة

وحقق ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام نموا لافتا في عمليات المناولة خلال الربع الأول من عام 2019، عبر تسجيله زيادة في إجمالي البضائع المناولة بواقع 9 ملايين طن، بنسبة زيادة بلغت 24.3%، فيما بلغ عدد الحاويات 418 ألف حاوية، بنسبة زيادة بلغت 13.5%، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق 2018.

واستقبل الميناء خلال مايو عددا من السفن العملاقة التي يصل طولها إلى 400 متر وعمق 16 مترا وبحمولة تصل إلى 19 ألف حاوية قياسية، والتي كان آخرها سفينة الصين العالمية الضخمة CSCL GLOBE.

سفينة كوسكو سولار العملاقة:

الطول 400 متر

العرض 59 مترا

العمق 16 مترا

طاقة استيعابية 21300حاوية نمطية