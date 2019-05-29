236 % زيادة في عدد عقود القروض العقارية للأفراد خلال أبريل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حافظت القروض العقارية السكنية المقدمة من البنوك التجارية وشركات التمويل للأفراد لشهر أبريل 2019، على الوتيرة التصاعدية نفسها منذ النصف الثاني من 2018، حيث سجلت نموا بنحو 236% في عدد العقود، وبنسبة 135% في حجم التمويل مقارنة بأبريل 2018. وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد «ساما» أمس، بلغ عدد عقود التمويل العقاري السكني الجديدة قرابة 14,398 عقدا تمويليا في أبريل 2019، بقيمة 6,419 مليارات ريال، مسجلة بذلك نسبة ارتفاع 19% في عدد العقود، وأكثر من 15% في حجم التمويل مقارنة بشهر مارس الماضي.

94 % قروض من البنوك

وأظهر تقرير «ساما» إبرام 94% من إجمالي عقود أبريل عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرم 6 % عن طريق شركات التمويل العقاري، وبلغ عدد العقود العائدة للمنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في أبريل 2019 حوالي 11,937 عقدا، بقيمة إجمالية قاربت 4,92 مليارات ريال.

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83 % لمنتجات الإسكان

وشكلت منتجـات برامـج الإسكـان من إجمالـي عدد العقـود التمويليـة المقدمـة من البنـوك والشركات قرابة 83 % من إجمالـي عـدد العقود، وحوالي 77 % من قيمة التمويـلات خلال أبريل 2019، مما يعكـس أرقـام «سكنـي» حول تمكن 27,883 أسرة من الحصـول على منـازل في مختلـف مناطـق المملكة خلال الأشهر الأربعة الماضية من 2019.

14 ألف عقد شهريا

ويرى المراقبون أنه بهذه الوتيرة التصاعدية في أعداد عقود التمويل السكنـي المدعومة من قبل برامج الإسكان في المملكة، بمتوسط 12 - 14 ألف عقـد تمويلـي شهريـا، من المتوقـع أن يصل إجمالي أعداد العقود بنهاية 2019م إلى أكثر من 150 ألف عقد.